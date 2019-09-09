肯德基今（ 9 ）日為慶祝品牌創辦人桑德斯（Sanders）上校生日，推出炸雞桶 6 折價優惠，限時 9 塊雞桶餐只要 299 元，相當吸引人。對此，就有網友趁著熱潮在 PTT 提問「覺得拿坡里跟肯德基誰 CP 值高？」貼文引發熱議。

原 PO 指出「肯德基炸雞有特價， 9 塊雞桶只要 299 元，不過拿坡里也有 6 塊雞 209 的優惠，我比較常吃肯德基，沒吃過拿坡里的炸雞，雖然估計一次只能吃三塊，所以最後都會冰冰箱，那如果二選一，那家炸雞比較美味 CP 值比較高阿？」

貼文一出，吸引許多速食愛好者回應「拿坡里一定贏爆啊，價格便宜又好吃」、「拿坡里的肉真的比較多汁一點」、「論價格來看，拿坡里 CP 值更高吧，加購飲料跟點心還不到 299 元 」、「拿坡里一直都屌打其他間啊，就是被披薩耽誤到的炸雞店」、「很簡單啊，肯德基肉比較柴，拿坡里肉比較多汁，各有所好啦」、「拿坡里爽吃一波，放久了也是好吃」。

不過，也有許多網友認為肯德基輸得好冤枉，仔細分析肯德基會輸的原因「其實不是肯德基輸拿坡里，而是冷掉之後拿坡里的口感會比肯德基好」、「吃過肯德基剛炸出來的絕對回不去」、「剛炸好的肯德基絕對贏爆拿坡里啦」、「肯德基有沒有贏就看是不是現炸」、「吃過兩者現炸的再來比較更公平」。（編輯：張嘉哲）