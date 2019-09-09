▲一名男子出席好友婚禮驚見女友是新娘，幸好隨後神展開的劇情讓他立刻放下心中大石頭。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲一名男子出席好友婚禮驚見女友是新娘，幸好隨後神展開的劇情讓他立刻放下心中大石頭。（示意圖／取自 Unsplash ）

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威爾斯一名男子出席好友婚禮時，驚見女友竟是新娘，腦中浮現「新郎不是我？」剎那間感到世界崩壞。不過新娘接下來做的一個舉動，使劇情「神展開」，男子立刻破涕為笑。

根據《每日郵報》報導，威爾斯巴高伊德（ Bargoed ）一名 40 歲男子保羅（ Paul Schoproni ） 2 年多以來數次向女友阿麗莎（ Aleasha Pilawa ）求婚，但都沒有被女友正面回應過。保羅原以為阿麗莎無心步入婚姻，不過事實上阿麗莎心中有個古靈精怪的點子正悄悄萌芽。

▲威爾斯一名男子出席好友婚禮，女友卻當場向他求婚。（圖／翻攝自 Paul Schoproni 臉書）

保羅 2 名朋友舉辦了一場「假婚禮」，邀請保羅一定要出席。但婚禮中途，阿麗莎突然現身於紅毯上，這時保羅嚇得心臟都要停了，腦中甚至轉過可怕的念頭，「我的女友要跟別人結婚了？」不過阿麗莎隨即單膝下跪向保羅求婚。保羅馬上開心得手舞足蹈，心中大石放下後，甚至幽默假裝要拒絕。不過保羅最終還是親吻了摯愛女友，答應「被求婚」。

阿麗莎表示，她過去曾有過兩段婚姻，所以一想到再度結婚就有點畏懼。不過保羅並不介意阿麗莎的過去，反倒時常提起共度一生的想法，讓她決定克服這層心理障礙。保羅則表示，至今他還是想不透，未婚妻是怎麼瞞過他完美執行這項「求婚任務」。（編輯：林奐妤）

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