京華城18週年慶於9/12~9/30登場，推出全館當日累積滿5000送500商品券，刷京華卡或持Living Card當日累積滿5000送600商品券；於館內指定地點拍照打卡抽OGAWA時尚按摩沙發。今年京華城週年慶滿額回饋率最高可達27%﹗

此外，今年京華城週年慶9/12~9/15首四日，加碼推出京華卡友滿額再贈iPad 、AirPods、dyson清淨風扇…等限量夢幻逸品。像是刷京華卡當日累積滿3萬送原燒雙人份餐券(限量100份)；滿5萬送日本麗克特Home BBQ 電燒烤盤(限量80份)；滿10萬送Apple AirPods藍牙耳機(限量50份)；滿30萬送Dyson個人空氣清淨風扇(限量10份)；滿50萬送APPLE iPad Pro 11吋 64G (限量5份)。

今年京華城週年慶卡友禮，特別訴求高價值實用好禮，只要指定時間消費滿額即可兌換！像是9/12~9/21刷京華卡單筆滿1500元贈法國Luminarc樂美雅強化餐具四件組 (限量2000份)；9/22~9/30刷京華卡單筆滿1500元贈日本HARIO雲朵咖啡壺(限量1000份)；9/12~9/30刷京華卡當日累積滿1萬元贈瑪露塔玫瑰深型不沾導磁湯鍋22cm(限量1500份)，9/16~9/30持Living Card＋單筆1000元贈台塑生醫環保洗碗精1000ml(限量2000份)。

今年京華城週年慶滿額回饋率最高可達27%，以京華卡白金卡消費為例，當日消費滿5萬元，除可拿到滿5000送600活動的6000商品券，還有單筆15000享2%回饋的900商品券，首四日更有價值4990元的日本麗克特電燒烤盤，另還有卡友禮（像是京華卡滿1萬元贈瑪露塔玫瑰深型不沾導磁湯鍋(市價1100元），滿1500元贈樂美雅強化餐具四件組(市價850元），回饋率超過27%﹗

京華城週年慶期間於1樓京華大道，以「躍進藍海仙境」為主題，特別打造湛藍海底世界。消費者只要於佈景區拍照，上傳個人臉書並留言標記#京華城18週年慶，就有機會獲得OGAWA iModa時尚按摩沙發！還可至5樓童星球服務站兌換獨家限定熊貓卡夾1份(限量300份）。

京華城9/12~9/30於B3舉辦品牌內衣、休閒服特賣會。內衣品牌包括華歌爾、莎薇、華歌爾睡衣、黛安芬、蕾黛絲等精選內衣490元起；還有象鼻人休閒服飾特賣，其中童裝下殺100元。