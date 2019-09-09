上市公司長興化工前董座高雄澄清湖附近的別墅，日前遭到兩名疑似持槍的矇面歹徒闖入，將屋內人員綑綁後洗劫財物，主嫌張男及另王男、施女共犯今(9)日落網，連同7日遭逮捕的周俊誼，全案已有4人到案，其中張嫌20年前曾涉及新光集團吳家豪宅搶案。

8月29日2名蒙面歹徒持槍侵入高雄市鳥松區圓山路住處，控制在場6名被害人，盜取財物後，分別騎乘在場園丁之二部機車逃逸。

高市警局仁武分局在獲報後立即成立專案小組，並報請臺灣橋頭地方檢察署及臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，經調閱案發現場週邊監視錄影畫面，於當天尋獲做案機車，採獲相關跡證，經擴大調閱上百支監視器，分析過濾嫌犯逃逸路線，鎖定犯嫌身分，兵分多路展開緝捕埋伏，先後於9月7日將周嫌逮捕；9月9日先後逮捕張嫌，王嫌及施嫌。檢警也將針對周、張、王、施等釐清是否協助策畫、銷贓及收贓，並查扣作案用槍枝、衣物、剩餘贓款85400元、毒品海洛因及安非他命。

根據警方調查指出，張嫌、周嫌上月29日涉嫌蒙面，持槍闖入豪宅強盜，綑綁限制屋內6人的行動，洗劫財物後，各騎走屋內的機車逃亡，並將機車棄置，疑似一起搭車到左營高鐵站搭回北部，由周變賣銷贓，將所得的金錢朋分。

警方當時雖立即尋獲2輛機車，據透露，能鎖定身分的關鍵，是刑事局及北部警方先前就正在偵辦周嫌涉毒品的案件，發現案發前，周嫌曾出現高雄圓山飯店附近，警方立即將機車上採到跡證與他比對，果然吻合後，又查出另名嫌犯疑是犯下多起強盜案的張嫌，故鎖定身分展開追緝。