價格差超多的水，喝起來會不會差很多？有 Youtuber 就實測，是否高價的礦泉水真的喝起來有差？並買了最高價 55 元到最低價 6 元的 10 種不同礦泉水來進行測試。

Youtuber 「那個女生 Kiki 」說自己平常都是喝家裡煮的水，或是外面十到二十元的瓶裝水，因此這次實測買了市面上自己都沒喝過的水來測試，最高價的 55 元水與最低價的 6 元水價差高達 9 倍之多， Kiki 疑惑「它們喝起來真的有相當大的落差嗎？」

Kiki 從最低價的水開始實測，這 10 種水的價格依序為 6 元、 9 元、 20 元、 24 元、 29 元、30 元 35 元、 45 元及兩瓶一樣為 55 元。她也說第一瓶 6 元的水，水源來自埔里，因為物美價廉的關係，成為一個月可以賣出 50 瓶的熱銷品。喝完後 Kiki 也說這瓶水就像一般遊覽車上會發的那種水。

之後 Kiki 也依序評測，來到兩瓶 55 元水的重頭戲， Kiki 首先試了綠色包裝的第一罐礦泉水，水源來自法國庇里牛斯山，是氣泡的天然礦泉水，裡面含有碳酸氣，外觀看起來超像汽水，法國當地則常用來搭配水果切片或酒精飲料作成調飲。 kiki 喝下後的第一個感想就是「好氣喔」，並稱就是一瓶沒有味道的汽水，氣泡會直接頂到舌頭上，但因為只有氣泡沒有味道，她沒有非常喜歡。

另一瓶 55 元的也是氣泡水的外貌也是綠色，但比較復古風類似啤酒的包裝。但這款氣泡水水源則是來自義大利阿爾卑斯山，從 1899 年就開始量產，並在全世界贏得「礦泉水中的香檳」美譽。喝下第一口後， kiki 指出這款則有很重的碳酸味，入口會讓你覺得很酸，但卻又不是真的酸味，「似酸非酸」很難形容， kiki 也說自己喝不習慣。最後 kiki 也統整出 4 種推薦的水，但兩瓶 55 元的水都沒被列在內。

影片一出也引起熱議，不少網友也笑稱：「同樣都是水，我還是喝最便宜的好了！」「還是家裡煮的水最環保又經濟實惠」、「還是喝最便宜的吧，因為也喝不出味道」、「怎麼沒有斐濟礦泉水」、「第一次聽到有人對水的評論那麼多，太厲害」。