上周中華男足以1:2惜敗約旦，休息4天後，明天將在同場地台北田徑場，迎戰世界盃資格賽第2輪對手尼泊爾，上周尼泊爾才大輸7球，中華隊有望拿下首勝，「台灣隊長」陳柏良信心喊話要大家，「拋下包袱。」

中華隊首戰世界第99、亞洲盃16強球隊約旦，上半場出現慢熱情況，被攻進2球，下半場才確實做出主帥路易斯(Louis Lancaster)想要的壓迫和積極拚搶，終場前10分鐘靠著「中場發電機」溫智豪，踢進隊史對約旦首顆進球，士氣大振，更誓言要拿下第2戰，主場全取3分。

明天對手世界第166名的尼泊爾上周首戰以0:7不敵科威特，士氣影響加上舟車勞頓昨天早上才抵台，中華隊勢必要把握機會贏球。

路易斯認為，6月友誼賽雖和尼泊爾在高雄主場1:1打平，但這回球場搬到北田，草地沒像上次那麼泥濘，加上這幾天球員有好好恢復，及高質量訓練，拿下不是問題。若贏球也將是路易斯今年初接任主帥後，在主場的首勝。

陳柏良則表示球員必須「拋下包袱」不能有近鄉情怯之感，且跟過往不同地是，這回相較兩隊實力，中華隊可能有更多持球時間，如何從過去主要以防守反擊，變成主動進攻，成為決勝關鍵。

「要打得更有耐心。」陳柏良點出克服問題的關鍵，「這是場非常重要的比賽，我們必須拿下3分，明天可能會有很多機會，我們要把握，更有耐心。」