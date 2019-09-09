（中央社記者沈朋達台北9日電）香港立法會前主席曾鈺成表示，普選無望和社會不公是釀成「反送中」抗爭延燒的主因，港府應反思一國兩制管治問題。他也主張港府要先能令社會「消氣」，才能解決當前困局。

香港立法會前主席曾鈺成日前接受中央社專訪時，做上述表示。

曾鈺成表示，反對逃犯條例修訂的抗爭在短時間內迅速點燃爆發，不禁讓人思考：香港年輕人為什麼對一國兩制這麼不滿，這麼沒信心？

有人將這個現象歸咎於教育，但曾鈺成並不同意。他說：「那為什麼在港英教育下成長的我們這一代人，會成為中央口中的『治港的愛國者』；反而是在特區長大的年輕人，對國民身分的認同卻這麼弱？」

曾鈺成認為，香港青年不滿的根源有兩項：「普選無望」和「社會不公」。

「基本法」中規定，香港將逐步落實特首和立法會議員的普選方案。1997年回歸後，港府曾數度提出政治改革方案，但最後都胎死腹中。最近一次的政改，在中國全國人大提出的普選框架（俗稱「831決定」）後，便引發了2014年的「雨傘運動」。

曾鈺成指出，在那之後，港府就不再提出政改方案，也讓年輕人認為普選的落實遙遙無期。

其次，他指出，香港的社會分配不均，集中表現在住房問題上，年輕人看不到改善生活、向上流動的機會。

曾鈺成說：「政治沒民主，經濟又沒民主，這讓年輕人看不到前途。」

因此他主張，港府應該成立獨立調查委員會，「不是調查誰對誰錯，而是要反思一國兩制到底出了什麼問題？年輕人為什麼不滿？當權者應該要認真反思制度的問題。」

今年7月起，「實行雙普選」再度成為運動的「5大訴求」之一，而中國全國人民代表大會也重申，「831決定」依然有效。一切似乎又回到了5年前的死胡同。

所謂的「831決定」，是中國全國人大常委會在2014年8月31日所通過的「關於香港特別行政區行政長官普選問題和2016年立法會產生辦法的決定」，這份文件規範，香港特首的選舉方式為：提名委員會人數為1200人，按原有4大界別選出；特首參選人須獲得半數委員提名；委員會只能選出2至3名候選人；不實行公民提名或政黨提名。

而曾鈺成，正是當年的立法會主席。他表示，其實最初泛民主派議員知道若要推動政改，只能接受「831決定」，因此一度願意「袋住先」（先接受）；但在當時社會正醞釀占中的氛圍下，最終只能打消念頭。

而另一方，中央也曾經考慮過鬆綁。曾鈺成說，當年中央涉港官員曾鬆口：「作為一個政治制度也需要與時並進。我們認為這（831決定）已經是最好的了；但如果社會想做一些修改，也不是不可能。」

然而，隨著占中運動在當年9月底爆發，雙方都無法做出讓步，也關上了這扇機會之窗。

曾鈺成強調：「『831決定』是嚴格符合基本法的方案，但符合基本法的方案不一定就是『831決定』。」

他指出，中央有「831決定」這樣相對保守的方案，就是擔心香港人會普選出一個和中央「對著幹」的特首，而這種不信任的遠因，要再追溯到2003年反對「23條」立法。

「23條」指的是「基本法」第23條，要求港府自行立法禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等行為的條文。港府2003年推動立法，過程卻引起損害人權及自由的疑慮，最終引發50萬人上街遊行，時任特首的董建華只能撤回立法。

曾鈺成說，中央官員曾說過：「讓你們自己立法維護國家安全，你們也不幹，還怎麼放心讓你們搞普選？」這種下了中央不信任香港的種子。

那要如何建立中央和香港的互信？曾鈺成2018年曾撰文建議，同時推動「23條」立法和政改。

他說，中央要求先立「23條」，才能防止危害國家安全的候選人出線；但泛民主派卻要求先落實普選，有了民主才能防止「23條」被濫用，「不論你做哪一項，另一派的人都會反對，那不如就一起來」。

曾鈺成說，自己的想法是：若「23條」立法立得嚴謹一些，讓中央放心；是否在普選落實上，就能再放寬一些，令香港社會接受？

但他也苦笑地說，當下的社會氛圍離這一步還很遠，現在談這個會被說「太離地」。

「攬炒」，是「反送中」抗爭中常見的詞語，代表同歸於盡、玉石俱焚的意思。許多主張「攬炒」的年輕示威者認為抗爭沒有底線，為爭取訴求，即便北京派解放軍鎮壓也不怕。

而曾鈺成認為，這些年輕人的想法相當「危險、令人擔心」。他說，所謂「攬炒」，其實是賭「中央不敢攬炒」，因為示威者認為出兵香港鎮壓，對北京的傷害更大。

但曾鈺成並不同意，他以六四為例，指當年中國也付出極大代價，但鄧小平依舊堅決，最後「換來了30年的穩定」。因此他警告，不要以為香港再這麼亂下去，中央還是會袖手旁觀。

「這是判斷的問題，」曾鈺成說，「中央目前認定這是場有『顏色革命』特徵的風波，香港敵對分子勾結外力，目的是衝擊特區政府和一國兩制」，在這個情況下，就沒有妥協餘地。

但他也不完全贊同港府目前的處理方式。他表示，目前的關鍵在於：少數的極端示威者在前面抗爭，而身後又有幾10萬、100萬的市民支持他們，「為什麼？因為市民不滿嘛」。

而港府目前的作法，是依靠警力「止暴制亂」，不斷要求市民與示威者劃清界線。

但曾鈺成認為，市民就是因為心裡有氣，才持續上街。港府應該要讓市民感受到自己的怒氣有被聆聽、回應，市民消氣了，少數的極端示威者自然失去支持，才能解決困局。

而目前單靠警方加強執法、止暴制亂的做法，反而激化了警方和市民的衝突，產生危險的仇警氛圍。

曾鈺成表示，中國大陸和香港之間，本身就有矛盾，否則也不需要有「一國兩制」。他說，香港的輿論環境和司法制度畢竟和中國大陸不同，但言論自由和法治畢竟是香港的核心價值，有些現象中央即使看不順眼，也應該容許。

他也認為，陸港雙方應該要「優勢互補」、「互讓互諒」，如此，「一國兩制」才能行穩致遠。（編輯：張淑伶）1080909