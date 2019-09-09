立法院於6月27日修正通過《工廠管理輔導法》，彰化眾多中小企業對新規定不熟悉，立委柯呈枋今（9）日邀經濟部、內政部、營建署、農委會與環保署等相關單位至鹿港鎮公所舉行座談會，與業者一起研擬新法令的相關配套規定；同樣的座談會也將於12日在和美鎮公所舉行第二場。

1960年代興起農業補輔佐工業，加上法令規範不明確，讓中、南部地區的農田中多出許多違建工廠，排出的廢水影響周圍農田作物，引起環團關注。

濟部工業局副局長楊伯耕說，修法後未登記工廠將全面納管、分類管理，在2016年5月19日前建立的工廠，若符合低污染資格，將可在10年內取得特定工廠登記，未來列為合法工廠。取得臨時登記的工廠，需在2年內申請特定工廠登記，並於施行後3年內提出改善計畫，未來每年繳交營運管理金以符合特定工廠規範。申請為特定工廠後可享引進外勞、准予申請水電、土地合法等原先沒有的措施。

柯呈枋指出，彰化縣內中小企業多不勝數，其中不少是屬於未登記的田園工廠，新法中有關「未登記工廠與特定工廠之管理及輔導」部份，與業者息息相關，其相關配套規定，更有賴業者提供實務上的意見，讓此法更為完善。他同時希望經濟部能加速、加快、全面輔導廠商轉型，以落實環境保護，兼顧產業永續發展、照顧中小企業，以促進在地經濟，強化國際競爭力。

彰化縣副縣長洪榮章指出，彰化縣是全國第四大工業縣，全縣工廠1萬6千餘家，其中臨時登記工廠有1568家，未登記工廠約有6000家，這次中央修訂新法，為了處理這些尚未合法登記的工廠，縣府成立單一窗口協助業者；他感謝柯呈枋立委在中央協助爭取業者權益，希望業者都能早日合法，以安心拼經濟。

出席座談會的業者先後提出不少問題，包括臨時登記業者是否可以直接換證、行業別認定、狹長型廠房的阻隔綠帶、租用廠房的工廠可否登記等問題，均獲詳細回覆；工業局表示，所有工廠的樣態都不一樣，業者可以打0800288019電話到工業局研商，他希望業者不要心存僥倖，早日依法完成各項程序，以免遭到停水停電的後果。