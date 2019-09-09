「非洲豬瘟」疫情持續擴大，適逢中秋佳節，豬肉及相關製品需求大增，為防範疫情入侵國內，造成民生經濟重大影響，海巡署中部分署第三岸巡隊擴大查察進港船舶及乘客，8日夜間苗中彰地區計動員17車61人執檢，一夜拚命，共安檢439人船，希望做到滴水不漏。

第三岸巡隊參謀主任徐健財表示，走私豬入以各種方式進行，今年3月美國紐澤西州就查獲454頓來自中國走私的豬肉及豬肉製品，還創下美國史上最大宗查扣案。台灣歷經22年努力才拔針成功，台灣豬終於可以重返國際，正式擺脫口蹄疫區，豬農都難忘慘日子，也讓國家經濟損失高達1700億。

非洲豬瘟在在亞洲國家持續延燒，目前亞洲國家統計已有16國淪陷為非洲豬瘟疫區 ，一但被走私成功，可能造成數十年來心血努力可能一夕破功，造成重創可能慘如核災，以提升到國安等級，中央災害應變中心於月6日凌晨0時起，新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個亞洲國家為高風險國家，旅客攜帶的手提行李將全面檢疫。

台灣與東南亞國家地理相近，受疫情傳播風險相對較高，海巡署中部分署第三岸巡隊現依中央災害應變中心發布最新疫情，針對進港船筏及商貨輪執行100％擴大安檢，並對灘岸實施全面掃蕩，全力防範疫情入侵，8日夜間苗中彰地區計動員17車61人執檢，共檢查船筏(商貨輪)73船次、船員（含行李）366人次。

徐健財強調，秋節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形頻傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，影響國人健康甚鉅，更可怕的是近期「非洲豬瘟」疫情持續蔓延，致力徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，阻絕豬瘟疫情於境外。