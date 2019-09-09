中秋節將到，烤肉需求大的產地毛豬因豬源充裕、加上毛豬育成率提昇，使得產地拍賣價持續回穩，肉品市場毛豬拍賣每百公斤七千三百元上下；彰化溪湖肉品市場表示，預估11日的拍賣頭數為2200頭，足以供應秋節烤肉與加工需求，價格將持穩。

國際非洲豬瘟疫情嚴峻，尤其大陸疫情嚴重，需求進口豬肉量大，造成國際豬價大漲，國內大型肉品加工廠轉向國內增加採購量，造成產地毛豬供應大短缺，本土豬價一再飆漲創新高，每百公斤曾創下八千元五百元高價位。

在進入農曆七月普渡旺季後，產地毛豬因豬源增，高檔豬價才漸回穩；豬價看漲，養豬戶雖面臨非洲豬瘟疫情威脅，但彰化縣出現增養情形，今年毛豬的育成率提高，彰化縣約增加2萬頭，中秋佳節將到、進入烤肉旺季，外界一度盛傳豬價又將上揚，因毛豬供應量充裕，民眾烤肉的材料不再侷限於豬肉，消費多元化，因此，毛豬價格不再居高不下。

彰化縣溪湖肉品市場總經理施明哲表示，在立秋天氣轉涼後，毛豬成長較快、育成率提高，加上大批冷凍肉品釋出，讓養豬戶普遍利用中秋趕忙出豬來調降飼養成本，讓豬源供應充足、交易量增加約兩成、每天高達近兩千頭，消費多元化，目前拍賣價格每百公斤在七千三百元上下。

施明哲表示，為供應中秋各類烤肉需求，溪湖肉品市也推出彰化健康豬肉品，在全聯社的通路都可以買到「優鮮健康又平價的彰化豬肉品」來烤肉、賞月、慶團員。