北台灣媽祖文化節民眾排隊鑽轎腳
▲北台灣媽祖文化節民眾排隊鑽轎腳。（圖／宜蘭縣政府提供)

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一連三天的「2019北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護台灣」活動，昨日圓滿落幕，預估參與人數超過8萬人，宜蘭縣長林姿妙今（9）日表示，由於民眾反應熱烈，明年將會繼續舉辦，至於活動名稱則將再進一步思考。

2019北台灣媽祖文化節活動，從本（9）月6日至8日一連舉行三天海陸遶境，遶境隊伍長達數公里，沿途接香、鑽轎腳更是大排長龍。活動最後一天，昨天傍晚並在南方澳第三漁港舉行「媽祖之夜」千桌宴，現場超過1萬5千人參與。

▲「媽祖之夜」千桌宴，現場超過1萬5千人參與。（圖／宜蘭縣政府提供)

「2019北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護台灣」活動，是由北台灣宮廟輪流舉辦，今年輪到南方澳南天宮主其事。而為了這項活動，宜蘭縣政府大舉投入人力、物力，在各單位各司其職下，活動得已圓滿落幕。

縣長林姿妙今（9）日表示，這次媽祖文化節遶境活動，很多民眾反映，在宜蘭住了那麼久，沒有看過這麼多人，所經過的地方都是人潮。林姿妙說，海上遶境從頭城烏石港上岸，當時看到很多人，原本以為民眾來這裡接駕，所以人特別多，沒想到經過礁溪、宜蘭、五結、羅東，同樣沿途都擠滿信眾。

林姿妙表示，這三天的遶境活動，她全程都跟著隊伍走，很多民眾遇到她都說明年還要再舉辦。由於今年是配合北台灣媽祖文化節舉辦遶境活動，明年如果還要舉辦就必須自行規劃活動。林姿妙說，由於民眾反映熱烈，所以明年將會繼續舉辦，至於活動名稱則將再進一步思考。

▲宜蘭縣長林姿妙今（9）日表示，由於民眾反應熱烈，明年將會繼續舉辦媽祖文化節活動。（圖／記者李清貴攝,2019.09.09)

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