台灣與索羅門群島近日來斷交傳言不斷，索羅門群島外交暨對外貿易部長馬內列（Jeremiah Manele）昨日抵台，並於今（9）日上午會見總統蔡英文、晚間在外交部長吳釗燮的陪同下召開記者會說明兩國關係。馬內列雖表示兩國之間友好、關係正常，但外交暨外貿部次長貝克大使（Amb. Collin Beck）在回答記者「是否仍無法排除台索斷交可能？」問題時，卻未正面回應。

日前傳出台灣邦交國索羅門群島組成一支部長級元首小組和北京進行會談，且很快會宣布和中國建交；不過，索國外交部長馬內列選在8日來台，似乎是想打破台所斷交的傳言，除了上午晉見蔡英文外，晚間也在吳釗燮陪同下一同召開記者會。會中馬內列表示，上個月他才和吳釗燮在吐瓦魯簽署免簽協定、兩週前索國國會議長也曾來台訪問，這些交流都在在說明台索之間的友好、豐富及進步關係。

而外交部次長貝克在進行媒體詢答時提到，直到政府作出決定前，台索之間一切正常進行，作為民主國家，社會上本來就會存在多元的意見，不過原則上就是交給政府作最終決定，但他對索國的國家機制有信心。貝克強調，這次索國進行的全面外交盤點是為了因應國際情勢的快速改變，改善索國不足之處，以符合國家利益，不過很可惜大家都把焦點放在台索是否斷交的問題上，至於索國政府何時會做出最終決定，已超出他所能回答的權限。

在記者會中，貝克反覆提及台索關係的最終結果要由政府根據國內各方的意見作出決定，「但是否可以解讀成，目前仍無法排除索國與台灣斷交的可能？」對此，貝克並沒有正面回答問題，僅表示索國正在對外交關係作通盤的檢視，由於索國所面臨的挑戰是需要與國際共同合作、解決，所以需要不斷的拓展與國際社會的關係，加強與所有人的外交、合作。

外傳這次台索關係之所以拉警報，是因為中共表達願意向索國提供金援，希望索國能在外交上轉向支持中華人民共和國。貝克在記者會中強調，並沒有接受過任何關於中國金援的正式通知，所以對此沒有評論。