由LEO王搭檔春艷所組成的「夜貓組」將於9月29日開唱，擔任嘉賓的44歲歌王翁立友，今（9日）特別來到2人彩排現場，表示跟LEO王在花蓮認識：「我發現他跟舞台上給人的感覺不一樣，他的音樂給我的感覺是很叛逆很有想法的人，沒想到私底下的人是很乖很聽媽媽話，而且長幼有序很有禮貌的人，書又讀的好！」LEO王也讚前輩很暖，都會傳訊息關心他，笑喊：「我們都是LEO，立友挺LEO！」

對於擔任嘉賓，翁立友笑說：｢我做夢都想不到會跟嘻哈饒舌歌手合作，加上他們都是年輕人，其實很跳TONE！所以包括我的老闆、我的爸媽都沒想過我會跟他們合作！我相信LEO王媽媽也想不到！」LEO王則笑：｢我媽也會來！」結果翁立友很阿莎力地表示：｢那我會為你媽媽唱一首她愛的歌！但該不會最後你媽媽點你的〈快樂甘蔗人〉！這樣我會昏倒啦！」此話一出笑翻全場。

翁立友在彩排現場把大家逗笑不停，他還表示：｢為了929，我豁出去了！我嘉賓兼當主持人！」有媒體拱他趁機跟LEO王邀歌，他笑說：｢只要觀眾歌迷要看LEO跟立友合作，一定有機會！不過為了LEO你寫台語RAP，我來練！只要你不嫌棄我，我們可以一直合作！」更表示：｢為了929我要開始練唱RAP了！不過之後如果他寫新式台語歌，可能耳鼻喉科生意會更好，因為我唱歌會一直咬到舌頭！」他們《夜貓闖天關》演唱會將於9月29日在TICC舉行，門票可至全省IBON系統購買。