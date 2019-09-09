▲小兒外科郭敏勇主任指出患者因腸阻塞導致胃脹大。（圖／童綜合醫院提供）
▲小兒外科郭敏勇主任指出患者因腸阻塞導致胃脹大。（圖／童綜合醫院提供）

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一名 16 歲少女身高157公分，體重卻僅 36 公斤。日前她出現發燒、腹痛與拉肚子症狀，家長以為只是被罹患腸胃炎的妹妹感染。不料 3 天後少女的症狀仍未改善，且開始嘔吐，甚至吐出疑似膽汁的墨綠色液體，父母親這才趕緊將少女送急診。醫師由電腦斷層掃描檢查發現，少女的十二指腸遭上腸繫膜動脈夾住，造成腸阻塞，確診罹患「上腸繫膜動脈症候群」。

童綜合醫院小兒外科郭敏勇主任表示，「上腸繫膜動脈症候群」並不常見，罹患機率約千分之一至千分之三，且以女性居多，但較少於成年前確診。人體十二指腸會經過主動脈與上腸繫膜動脈間的夾角處，當原本撐開夾角處的堆積脂肪消失或先天結構異常，會造成十二指腸遭兩動脈夾住，形成腸阻塞，食物無法從胃進入腸道，導致胃與十二指腸嚴重擴張。

郭敏勇指出，此病患腸阻塞情形嚴重，並考量外在美觀，採用達文西機械手臂進行手術，避免傳統手術在腹部留下大傷口，此手術僅在女童腹部留下 3 個小切口，將十二指腸阻塞的後段處切除，直接將其連接至空腸，使食物能直接從胃部進入腸道，使營養正常吸收。

郭敏勇說明，「上腸繫膜動脈症候群」症狀為腹痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等，嚴重則會造成嘔出膽汁、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。若孩子飯後出現腹脹、腹痛或伴隨噁心情況，就應儘早尋求專業醫師協助，早期治療可避免合併症或營養不良，防止影響發育成長。（編輯：林奐妤）

▲患者術前電腦斷層檢查圖，可見因為腸阻塞導致食物堆在胃部而變大（箭頭處）。（圖／童綜合醫院提供）

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