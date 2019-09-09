台灣鋼鐵集團旗下公司今 (9) 日陸續公告 8 月營收，榮剛 (5009-TW)8 月營收 9.65 億元，為 15 個月新高，月增 3.8%、年增 8.5%；不過久陽 (5011-TW) 及沛波 (6248-TW)，雙雙呈現月減、年減。

特殊鋼廠榮剛 8 月受惠航太用鋼品需求持續強勁的帶動下，推升營收表現，公司指出，目前訂單能見度已達明年年中，預計到年底前的整體營收可望維持高檔水準，累計榮剛前 8 月營收 72.65 億元，年增 9.1%。

鋼筋加工及通路廠沛波 (6248-TW)8 月營收 1.94 億元，月減 12.7%、年減 14.9%，沛波表示，8 月國內雷雨不斷，受到天候因素拖累，整體出貨天數不到正常出貨天數的 6 成，不過，預期 9 月將可反應出貨遞延效應而提前進入旺季。

沛波進一步表示，國內內需市場需求仍然強勁，目前訂單能見度高且已可看至明年開春，加上第 4 季至農歷春節前產業旺季，將可帶動業績重回到成長軌道。

螺帽廠久陽 (5011-TW) 8 月營收 9587 萬元，月減 6.6%、年減 8.2%，公司指出，8 月仍受美中貿易衝突，中國同業低價銷售至歐洲市場導致競爭惡化，加上美國市場雖然接單穩定成長，但新進客戶目前仍處於磨合期，初期以基礎產品出貨為主，高端產品比重較低，導致營收表現不如預期。

久陽進一步指出，國際現貨市場價格恐持續修正，對於下半年的整體展望，可能會逐步調整為趨於保守看待，累計久陽前 8 月營收 8.02 億元，年增 6.5%。

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