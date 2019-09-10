秋意漸濃，月圓人團圓的中秋佳節即將到來，切膚之愛基金會執行長詹麗珠率領居家服務團隊外出探訪，大夥帶著親切的慰問並送上應景禮品，提前陪伴獨居長輩享受節慶氛圍，也讓社區的老朋友們感受來自社會大眾滿滿的關懷。

今年中秋，米塔集團有感切膚之愛基金會對公益事工的長期付出，特別贊助六百盒金磚鳳梨酥禮盒義賣，所得全數捐作基金會弱勢照顧服務基金。義賣期間，許多社會大眾響應愛心，將購置的禮盒再轉贈給基金會弱勢個案，充分展現「一份禮物，二份感動」之情意，今年基金會所服務的弱勢個案，在中秋前夕都會收到一份充滿愛的禮物。

高齡80歲的阿滿嬤仰賴資源回收維生，喪偶後僅剩他獨守空房，無人陪伴的落寞可想而知，切膚之愛基金會安排志工進行關懷探訪，每每親切地關心她的身體健康及生活狀況，便成為阿嬤最開心的時光，只有此時她才不再覺得自己是孤單一人。

今年中秋佳節前夕，阿滿嬤見到大家帶著滿滿的祝福來探視，直說心裡很高興，阿滿嬤拿出健保卡自豪的說自己身體健康，卡都還沒使用過，當大夥誇讚她老當益壯時，卻又突然傷心的淚流滿面，經詢問後原來想起自己一生窮困而悲從中來。

詹麗珠立即安慰阿滿嬤，溫暖地說：「不要擔心，切膚之愛基金會永遠看顧您，是您最堅強的後盾。」大家為阿滿嬤獻唱《耶和華祝福滿滿》，阿滿嬤眼角泛淚感動地不斷道謝，期盼在基金會的努力下，讓愛與關懷將永遠不間斷。

詹麗珠表示，臺灣人口結構高齡化的進程極為快速，依據國發會的推估，我國在去年已正式成為高齡社會，老年人口比率超過14％；2026年將邁入超高齡社會，屆時老年人口預估達20.6％，意即每五人中就有一名老人，隨著人口老化及服務需求多元化，因應失能、失智人口增加所衍生的長期照顧需求尤其重要。