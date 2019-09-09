「要打造一支令球迷驕傲的中華男足。」今(10晚將在主場台北田徑場迎戰世界第166的尼泊爾，爭取進軍2022世界盃資格，在新任教頭路易斯(Louis Lancaster)執教下，連2場獲得首度先發機會的前鋒陳瑞杰盼能跳出，扮演黑馬絕殺角色。

世界盃資格賽第2輪，世界第125中華隊5日首戰以1:2不敵世界第99約旦，不過溫智豪攻進隊史對戰首顆進球，也帶起中華隊士氣，希望今晚對上排名較後的尼泊爾能全取3分。

路易斯今年初上任後，6月初在高雄主場進行的國際友誼賽，遭尼泊爾以1:1遭逼平，之後出戰東亞盃預賽第2輪，陳浩瑋梅開二度助隊以2:0勝出，相隔52年用全本土陣容擊敗香港，當時前鋒換上陳瑞杰，成人國家隊首度先發，表現穩健串起攻勢。

上周中華隊世界盃資格賽首戰，同時成為陳瑞杰在台灣主場的國家隊首秀，他坦言，「有點緊張也很興奮，不過表現不好。但經過上一場，更有信心對下一戰。」

陳瑞杰沒在足球傳統名校念過、高中踢社團，大學才加入勁旅北市大，曾在2017年連續3個月入選不同國家隊，包含U23代表隊、世大運、五人制亞洲室內運動會。大學時期幫助北市大達成UFA2連霸，目前效力台企甲北市大同。

路易斯表示會選擇陳瑞杰擔任中鋒，就是看中他分球、導傳能力好，能適時傳給兩翼的鋒線，像是陳浩瑋或朱恩樂。可惜此役臨場發揮不佳，遭到有亞洲16強實力和經驗豐富的約旦封鎖。

中華男足近6屆在世界盃第2階段拿到勝利，是早在1998年以3:1勝孟加拉，儘管最後1勝1平4負以分組第3出局，仍寫下近期最好成績，之後至今5屆都還未取得勝場，甚至連平手的1積分都沒有，苦吞小組賽18連敗，寄望能在今晚迎來睽違21年的小組賽勝利。