週一 (9 日) 交易，原油期貨價格上升，收在近 6 週的最高點，係因沙烏地阿拉伯新能源部長示意將繼續戮力減產。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.33 美元或 2.4%，收每桶 57.85 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.05 美元或 1.7%，收每桶 62.59 美元。

根據道瓊市場數據，這兩項基準原油期貨價格均站上 7 月 31 日以來最高收盤價。

沙國國王 Salman 週日任命 Abdulaziz bin Salman 王子接任能源部長，取代 Khalid al-Falih (2016 年上任)。

該消息公布後，獨立能源專家 Anas Alhajji 在推特上大讚新沙國能源部長「有前所未有的經驗、對石油市場經濟 / 政治的知識，且出席過的 OPEC 會議數量比目前任何 OPEC 官員還多。」

新能源大臣 Abdulaziz 王子週一發表演說，稱沙國的政策框架不會變動，且 OPEC 與其盟國 (即 OPEC+) 每日減產 120 萬桶的協議「將以每個人的意願持續下去。」但他拒絕評論油價。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 認為，新任能源部長也將維持前任維持石油供應緊繃的政策，近幾個月沙國一直大幅減產，其程度事實上超越了 OPEC + 減產協議要求的減產數量。

本週 OPEC + 聯合技術委員會 (JTC) 預計本週召開會議商討減產進程，但 Fritsch 認為這回的會議不會對政策做出任何改變。

然而，Alhajji 認為即使不會有任何變化，這回的會議仍是本月石油市場最重要的大事，因為正式的 OPEC 會議將於 12 月 5 日舉行，交易者將趁本週會議探尋與會者心意的蛛絲馬跡。

另外，Alhajji 指出，交易者也會密切關注美國原油庫存 9 月底前會不會下降到低於 4.1 億桶，以及本月底前將公布美國 7 月份原油產量數據。

其他能源交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 1.5846 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲約 1.4%，收每加侖 1.9277 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上升 3.6%，收每百萬 Btu 2.585 美元，收在 5 月下旬以來最高點，係因分析師預期美國眾多地區天氣較尋常溫暖，推升天然氣的需求前景。

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