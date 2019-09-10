在國民黨初選過後，韓國瑜射出了第一支穿雲箭，號稱35萬的「韓家軍」禮拜天齊聚新北來相見，聲勢的確浩大，但整場的爭議狀況跟荒腔走板言論也真的「他奶奶的」多。

首先是有別以往的藍襯衫，韓國瑜難得以一身白襯衫登台，他說「你越黑，我穿越白」，然後提起上週東京大學兩岸關係研究小組的事件，韓國瑜一改在先前臉書上向日本學者道歉的態度，竟改口說日本學者發臉書，把他的人格都快抹殺了。這種行為擺明是「韓黑產業鏈」的完美示範，原來穿得越白是為了能夠越黑別人，果然是好一枝穿雲箭，真相都不見。

然後，韓國瑜大喊了8個字「放馬過來，恁爸等你」，沒錯！「馬」確實是來了，馬英九在現場等了韓國瑜一個小時，結果卻沒有恁爸等馬英九，韓國瑜馬上要大進場，馬英九馬上被噓下台，事隔一天，韓、馬兩陣營還在為了是韓國瑜遲到，還是流程延宕的問題爭吵不休，真的是好一支穿雲箭，馬英九下台見。

面對這些狀況，侯友宜說他忙到新聞報導都沒看。侯友宜究竟有沒有看新聞報導，我們不得而知，倒是我們都看到了新聞報導，韓國瑜到了蘆洲湧蓮寺，被開除的前國民黨前立委、湧蓮寺主委陳宏昌不見了，新北市長侯友宜在韓國瑜整天的新北市選舉行程不見了，不只現任市長不見了，前任市長朱立倫也不見了，絕了！好一支穿雲箭，朱、侯都不見。

其實，不用一支穿雲箭，大家都能看穿的事實是，韓國瑜不過是把過去高雄市長選舉，和國民黨黨內初選的造勢動員模式複製貼上，尤其是對郭台銘的一場擁韓家軍自重的武力展示。與其像韓國瑜自己說的，所有的壞都在他身上，倒不如說，韓國瑜原先想透過這場大型動員展示的是，國民黨所有的資源都在他身上。

像是馬英九的站台，象徵所謂「菁英藍」的加持；又像是在韓國瑜民調低迷之際，透過洪秀柱的登板，破除甚囂塵上的「換瑜說」。更重要的是，這場造勢晚會不乏國民黨組織系統的動員，加上鋼鐵韓粉的力挺，展現韓國瑜與吳敦義合流，「國民黨」和「國瑜黨」合而為一的態勢，號稱35萬的人潮，哪怕郭台銘自己要辦造勢晚會，人數恐怕去掉一個零都動員不出來。於是乎，郭台銘也只能在臉書上暗酸「拚場不如拚世界冠軍」。

歷史總是諷刺的，就是這一支穿雲箭想同時串起太多人事物，當然也串起了所有的恩怨糾葛與愛恨情仇，雖然這場晚會上，意有所指高唱「浪子回頭」，歌詞意有所指唱著「賣給我衝康」，但就跟韓國瑜悲劇般的走音一樣，原本一場想營造國民黨大團結氣勢的造勢晚會，在朱立倫、侯友宜避走，馬英九當場「被衝康」的變調下，團結都不見。韓國瑜的「韓家軍」與郭台銘的「老虎軍團」是否終須一戰仍未定論，但韓國瑜已經擺出浩大陣仗率先對峙，恐怕郭台銘也難浪子回頭。

●作者：王時齊／政治評論員

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