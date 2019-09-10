高鐵
▲行政院長蘇貞昌宣布高鐵將南延，不過就有網友提出疑問「為何不先選擇東部呢？」（圖／取自台灣高鐵臉書）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

行政院長蘇貞昌今（ 10 ）日到屏東視察交通的建設時，親自宣布高鐵將自左營延伸至屏東，並認為屏東鄉親已經等了非常久了，而這次的高鐵南延計畫經費估逾 1,000 億。針對此消息，PTT 上就網友認為與其將高鐵南延，為何不先選擇東延呢？問題一出，也立馬引起許多人討論。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示這次高鐵宣布將南延於屏東設站，但原 PO 坦言台東花蓮才更需要高鐵吧？認為那邊擁有各種自然美景，就連外國人也相當讚嘆，直言「其實台東花蓮更需要高鐵吧」？

▲ 高鐵中秋疏運訂票需求旺，再加開6班次列車。(圖：取自台灣高鐵臉書粉絲團)
▲行政院長宣布高鐵南延，不過就有網友提問「為何不在東部設站呢？」（圖／取自台灣高鐵臉書粉絲團）

言論一出後，就引來相當多網友熱議，不過也有許多人點出之所以高鐵不設立於東部的重點，認為「技術」、「環評」這兩大點是很重要的關鍵，直言「技術上不 ok 啦，能高山隧道很難能蓋起來，真要東延也會降到快速道路甚至省道等級才蓋的起來」、「多個高速公路、環島高鐵不是啥壞事，但是太多問題要處理，主要是環團那群意見多」、「延申東部？那環評可有趣了，你以為不用挖山挖海嗎」。

另外也有人認為成本營收都需要考慮，直言「要蓋其實也沒那麼難，但問題是錢哪來」、「要做不是不可以啦，最重要是錢」。

最後，有許多人認為台灣東部的交通不便，並非僅單靠高鐵設站就能化解，直言「花東地處偏遠的地區，需要更好的公路運輸，當旅客很迅速的被高鐵運往宜花東，當地的交通服務不好，還是會依靠私家車居多」。（編輯：陳雅雲）

相關文章

▲墾丁慘澹？業者怨「太晚補助」，觀光局：「天價滷味改了嗎？」（圖／NOWnews資料照）

高鐵南延有助屏東觀光產業發展　學者、業界持不同看法

高鐵1

高鐵南延案屏東批評不斷　學者籲：政府不要「殺雞取卵」

N2019091001高鐵

直播／蘇貞昌宣布高鐵延伸到屏東

更多文章

煎包妹

煎包妹擁「逆天長腿」大爆紅！近況曝光超誘惑　眾人嗨翻

西門町

西門町當觀光區太過譽？行家曝「暗黑主因」　眾人全戰翻

聖火玉尊

「聖火玉尊」沒素質？眾人掀論戰　粉絲護航曝「優質面」