行政院長蘇貞昌今（ 10 ）日到屏東視察交通的建設時，親自宣布高鐵將自左營延伸至屏東，並認為屏東鄉親已經等了非常久了，而這次的高鐵南延計畫經費估逾 1,000 億。針對此消息，PTT 上就網友認為與其將高鐵南延，為何不先選擇東延呢？問題一出，也立馬引起許多人討論。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示這次高鐵宣布將南延於屏東設站，但原 PO 坦言台東花蓮才更需要高鐵吧？認為那邊擁有各種自然美景，就連外國人也相當讚嘆，直言「其實台東花蓮更需要高鐵吧」？

言論一出後，就引來相當多網友熱議，不過也有許多人點出之所以高鐵不設立於東部的重點，認為「技術」、「環評」這兩大點是很重要的關鍵，直言「技術上不 ok 啦，能高山隧道很難能蓋起來，真要東延也會降到快速道路甚至省道等級才蓋的起來」、「多個高速公路、環島高鐵不是啥壞事，但是太多問題要處理，主要是環團那群意見多」、「延申東部？那環評可有趣了，你以為不用挖山挖海嗎」。

另外也有人認為成本營收都需要考慮，直言「要蓋其實也沒那麼難，但問題是錢哪來」、「要做不是不可以啦，最重要是錢」。

最後，有許多人認為台灣東部的交通不便，並非僅單靠高鐵設站就能化解，直言「花東地處偏遠的地區，需要更好的公路運輸，當旅客很迅速的被高鐵運往宜花東，當地的交通服務不好，還是會依靠私家車居多」。（編輯：陳雅雲）