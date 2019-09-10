▲行政院長蘇貞昌將於明（ 10 ）日上午，南下至屏東舉行記者會。（示意圖／翻攝自台灣高鐵臉書）
▲高鐵將南延屏東，不過，台灣高鐵股價不領情，早盤開低走低，跌近3%。（示意圖／翻攝自台灣高鐵臉書）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

討論多時的高鐵南延屏東即將拍板定案，行政院長蘇貞昌今（10）日與交通部長林佳龍南下視察屏東交通建設，將宣布高鐵南延最終方案，不過，各方對南延經濟效益看法不一，台灣高鐵股價也不領情，早盤開低走低，一度來到36.8元，跌2.9%。

根據鐵道局規畫，高鐵南延到屏東有燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案等4種方案，經費估從619億至1500億元不等，其中相較經費較少的是左營案，由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東至屏東市，並於屏東市區東側六塊厝農場設「屏東站」，總長約17公里、時間約15分鐘、經費估619億。

其實，高鐵在財改過關後，5大原始股東即相繼退場，現在分別為交通部持有43%、航發會4.6%、中國鋼鐵4.3%、台糖3.55%、東元3.38%，幾乎是泛公事業，只是因高鐵旅運人次持續創下新高，也讓包括外資及小股東今年也積極搶進。

但高鐵南延屏東的效益如何？目前各界看法不一，有人認為延伸屏東站跟先前新設彰化、苗栗、雲林不太相同，牽涉龐大軌道建設支出，加上營運的不確定性，屏東運量能否撐得起來亦是最大變數。

只是在行政院還沒宣布高鐵南延案，台灣高鐵今日股價就先摔倒，出現價跌量大走勢，早盤以37.7元、下跌0.2元開出，在上午11點多時成交量就破9千張，目前更已突破萬張，相較一般日均量高，股價更一度下探36.8元、下跌2.9%，似乎也顯示出投資人對於高鐵南延後是否會對營運的憂心。

相關文章

▲墾丁慘澹？業者怨「太晚補助」，觀光局：「天價滷味改了嗎？」（圖／NOWnews資料照）

高鐵南延有助屏東觀光產業發展　學者、業界持不同看法

高鐵1

高鐵南延案屏東批評不斷　學者籲：政府不要「殺雞取卵」

N2019091001高鐵

直播／蘇貞昌宣布高鐵延伸到屏東

更多文章

▲財政部宣布2019年9-10月期及11-12月期統一發票增開雲端發票專屬500元獎40萬組及六獎中獎組數1組。（圖／NOWnews資料照）

9-12月統一發票增開1組六獎200元　多94萬個中獎機會　

▲台北股市5月6日收盤大跌199.18點，跌幅1.8%，收在10897點附近，成交金額新台幣1378億元。（圖／NOWnews資料照片）

股匯兩樣情　台幣早盤升破31.2　台股跌68點失守10800點

▲台灣彩券公司總經理蔡國基宣布今（2019）年端午總加碼獎金達5億元，其中大樂透5月28日加開100組100萬元獎項，威力彩頭獎採機動加碼2億元、賓果賓果加碼16天。（圖／記者顏真真攝，2019.5.16）

中獎撇步大公開　大樂透續加開65組百萬　頭獎上看3.2億