討論多時的高鐵南延屏東即將拍板定案，行政院長蘇貞昌今（10）日與交通部長林佳龍南下視察屏東交通建設，將宣布高鐵南延最終方案，不過，各方對南延經濟效益看法不一，台灣高鐵股價也不領情，早盤開低走低，一度來到36.8元，跌2.9%。

根據鐵道局規畫，高鐵南延到屏東有燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案等4種方案，經費估從619億至1500億元不等，其中相較經費較少的是左營案，由高鐵左營站北側股道岔出，以高架跨越國道1號，往東至屏東市，並於屏東市區東側六塊厝農場設「屏東站」，總長約17公里、時間約15分鐘、經費估619億。

其實，高鐵在財改過關後，5大原始股東即相繼退場，現在分別為交通部持有43%、航發會4.6%、中國鋼鐵4.3%、台糖3.55%、東元3.38%，幾乎是泛公事業，只是因高鐵旅運人次持續創下新高，也讓包括外資及小股東今年也積極搶進。

但高鐵南延屏東的效益如何？目前各界看法不一，有人認為延伸屏東站跟先前新設彰化、苗栗、雲林不太相同，牽涉龐大軌道建設支出，加上營運的不確定性，屏東運量能否撐得起來亦是最大變數。

只是在行政院還沒宣布高鐵南延案，台灣高鐵今日股價就先摔倒，出現價跌量大走勢，早盤以37.7元、下跌0.2元開出，在上午11點多時成交量就破9千張，目前更已突破萬張，相較一般日均量高，股價更一度下探36.8元、下跌2.9%，似乎也顯示出投資人對於高鐵南延後是否會對營運的憂心。