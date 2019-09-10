擁有超過兩百萬粉絲訂閱的知名 Youtuber 「阿滴英文」日前曾在愚人節時開玩笑表示「要開補習班」，沒想到昨（ 9 ）日阿滴發布新片，向粉絲宣布「這次不騙人，真的要開補習班了」，除此之外更曝光補習班的招生標準，讓一大票粉絲全看哭了！

愚人節時阿滴曾在頻道發布影片，開玩笑表示自己要開補習班，引來一堆粉絲熱議。但沒想到昨（ 9 ）日阿滴在個人頻道以「阿滴真的要開補習班了。」為題發表新片。

影片開頭阿滴就嚴肅向鏡頭表示「我要開補習班」，甚至一而再再而三強調「真的不是愚人節玩笑」，此外他也坦言自己會決定開補習班，都是因為當初愚人節的玩笑影片，吸引相當多家長詢問是否有此事，這樣的發展也讓阿滴開始思考市場是不是真的需要。

另外，他也公布合作夥伴就是《英文易開罐》的 Michael ， Michael 也直言自己已經有將近 10 年的補教人生。而在影片中也提及了補習班得教學方針，表示仍會有升學導向，不過會有 2/3 的部分著重於「課外閱讀」及「引發興趣」，且強調會符合 108 年課綱知識轉為素養的概念，希望能透過這樣讓學生真正喜歡上英文。

最後，他們也公布補習班的適合年齡層為「國小五六年級」至「高中」，但一看到這樣的限制，不少粉絲紛紛崩潰大喊「希望有成人美語」、「大學沒人權啊啊啊啊啊啊啊」、「大學生呢？我也想精進自己英文」、「跪求成人補習班，上班族想學英文，想認真考多益」。

不過仍有不少網友搞笑質疑又是玩笑話，阿滴的親妹妹「滴妹」也跳出來保證「好啦大家！哥哥是真的要開補習班了，我幫你們認證」。（編輯：陳雅雲）