中秋連續假期即將到來，將有大量返鄉、觀光人車潮湧入台中市區，烏日警分局今(10)日公布中秋連續假期高鐵台中站周邊交通疏導及管制重點。警方建議，中秋連假期間民眾搭乘高鐵時，多配合使用其他大眾運輸工具，開車的民眾請遵守交通管制措施及指示牌引導路線，並配合員警、義交指揮。

烏日警分局說明，行駛高鐵台中站周邊道路分流行駛替代道路，1、南投地區民眾請從中投公路下烏日區環河路後，接高鐵路一段進出高鐵台中站。2、彰化地區民眾請由王田交流道（或大度橋）接烏日區中山路進出高鐵臺中站。3、台中地區民眾請從台74線中彰快速道路或臺鐵臺中站周遭聯外道路（建國路、學田路、中山路等平面道路）進出高鐵臺中站。

烏日分局建議，民眾下高鐵匝道時，若遇車流回堵，可行駛往「彰化」方向的匝道下高鐵路三段，要到高鐵接人的車輛請在高鐵三路口左轉，若從台74線下高鐵東路匝道請走內一及內二車道，並於高鐵東路右轉高鐵三路進入站區；若要送人到高鐵站的車輛請從高鐵五路口左轉，若從台74線下高鐵東路匝道，請走外三車道右轉高鐵五路進入站區。

另外，為減少站區一路高鐵台中站1、2樓接送親友車輛過多造成壅塞，警方也建議可多利用台鐵新烏日火車站前廣場，也就是請搭乘高鐵的旅客從高鐵站區2樓步行約200公尺到臺鐵新烏日站，再下樓即可到新烏日火車站前廣場（位於烏日高鐵東一路，請從烏日中山路三段轉高鐵六路，第一個路口右轉，即可抵達）。