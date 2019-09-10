2019香港小姐8日揭曉決賽3強，人氣王古佩玲獲得季軍，亞軍是和天后撞名的王菲，本屆冠軍被25歲黃嘉雯（Carmaney）奪下！不過人紅是非跟著來，新科港姐爆出曾當過小三，對此，本人昨（9）日親上火線回應，否認介入他人感情。

封后的黃嘉雯本身是模特兒，外型亮眼的她，小巧鵝蛋臉、水漾大眼及豐滿上圍自賽前就備受關注，參賽期間憑絕佳口條及精湛舞藝，最終擠下23歲的王菲擒得后冠，另被選為「最具體態美佳麗」，而她背景不凡，不僅家住5千萬港幣（約2億台幣）豪宅，還有一位被封為「翻版雷神」的瑞士籍洋男友。

沒想到，黃嘉雯摘冠後，一名自稱Rachel的女子在IG怒控她2017年曾當小三，同時公開黃嘉雯當年寫給自己男友、牙醫師唐逸謙的情書，信的開頭就甜稱對方「my prince（我的王子）」，內容則是回憶彼此相處時光，文末並註記「Love」，相當親密。

據《香港01》報導，黃嘉雯昨出席港姐受獎活動，被問到不倫戀雖然一臉尷尬，仍舊大方受訪，她說自己確實跟該位牙醫短暫交往過，但對方當時是男朋友，寫情書天經地義，「我跟他在一起之前，他跟我說他是單身，所以我們才再一起，（與前任）發生什麼事我不是很清楚。」

黃嘉雯透露，與牙醫僅在一起2個月就因個性問題分手，也說根本不認識爆料的Rachel，強調自己絕對不做第三者，「如果我知道他有女朋友，我是絕對不會介入。」言談間情緒頗為激動。（編輯：楊穎軒）