▲行政院長蘇貞昌今(10)日宣布高鐵將延伸至屏東，對此屏東觀光業者黃耀寬認為是為招商引資與觀光旅遊產業是一劑強心針﹗(圖／記者郭俊暉攝，2019.09.10)
▲行政院長蘇貞昌今(10)日宣布高鐵將延伸至屏東，對此屏東觀光業者黃耀寬認為是為招商引資與觀光旅遊產業是一劑強心針﹗(圖／記者郭俊暉攝，2019.09.10)

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「高鐵南延平屏東，對屏東招商引資與觀光旅遊產業是一劑強心針﹗」在屏東從事觀光旅業的黃耀寬聽到高鐵將延至屏東後興奮的說著，黃耀寬認為，將高鐵服務網一口氣納入83萬人口的屏東縣，並涵蓋每年500萬人次起跳的恆春半島旅客，對屏東招商引資與觀光旅遊產業是一劑強心針。

▲行政院長蘇貞昌今(10)日宣布高鐵將延伸至屏東，將幫助屏東產業轉大人，更是觀光產業強心針。(圖／行政院提供)

身為屏東市人也是恆春半島觀光旅遊業者，經常必須到北北基、桃竹苗與中彰投爭取客戶，也必須到桃機向國際客戶進行簡報的黃耀寬表示，未來，高鐵的便利更有助於屏東人爭取商機，國際旅客更容易貼近屏東的觀光旅遊資源，投資者更容易取得屏東廣大而便宜的土地，開創恢弘的商機。

黃耀寬指出，便捷的高鐵，勢必帶動屏東子弟回鄉創業，六塊厝預定地緊鄰屏東航空站、台鐵屏東站、捷運預定站與屏東縣內各客運的轉運樞紐，勢必引發極大的交通綜效，形成空港、高鐵、高雄捷運、台鐵與公路客運五鐵共構的強大動能，後發先至，翻轉屏東過去被中央政府長期忽略的宿命。

同時，黃耀寬也強調，快進快出的便捷交通，將能吸引更多優質的人才進到屏東，屏東優質的天氣與花果天堂的特色，將被高鐵屏東站放大放強。當然，醫療與教育等資源的提升，更不在話下，高鐵南延屏東站，轟動了海內外屏東鄉親的心，這劃時代的作品，將幫助屏東產業轉大人，更是觀光產業強心針。

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