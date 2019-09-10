「高鐵南延平屏東，對屏東招商引資與觀光旅遊產業是一劑強心針﹗」在屏東從事觀光旅業的黃耀寬聽到高鐵將延至屏東後興奮的說著，黃耀寬認為，將高鐵服務網一口氣納入83萬人口的屏東縣，並涵蓋每年500萬人次起跳的恆春半島旅客，對屏東招商引資與觀光旅遊產業是一劑強心針。

身為屏東市人也是恆春半島觀光旅遊業者，經常必須到北北基、桃竹苗與中彰投爭取客戶，也必須到桃機向國際客戶進行簡報的黃耀寬表示，未來，高鐵的便利更有助於屏東人爭取商機，國際旅客更容易貼近屏東的觀光旅遊資源，投資者更容易取得屏東廣大而便宜的土地，開創恢弘的商機。

黃耀寬指出，便捷的高鐵，勢必帶動屏東子弟回鄉創業，六塊厝預定地緊鄰屏東航空站、台鐵屏東站、捷運預定站與屏東縣內各客運的轉運樞紐，勢必引發極大的交通綜效，形成空港、高鐵、高雄捷運、台鐵與公路客運五鐵共構的強大動能，後發先至，翻轉屏東過去被中央政府長期忽略的宿命。

同時，黃耀寬也強調，快進快出的便捷交通，將能吸引更多優質的人才進到屏東，屏東優質的天氣與花果天堂的特色，將被高鐵屏東站放大放強。當然，醫療與教育等資源的提升，更不在話下，高鐵南延屏東站，轟動了海內外屏東鄉親的心，這劃時代的作品，將幫助屏東產業轉大人，更是觀光產業強心針。