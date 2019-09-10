衛生用品是臺灣民眾居家出遊必備的物品，但當你前往越南旅遊時，這些衛生用品你會說嗎？日前，Youtube【Hang TV – 越南夯台灣】頻道的女主持人阮秋姮在最新的影片《教學/借我一張衛生紙好嗎?10種衛生用品》中，教導大家如何開口說越南語中的十樣衛生用品。

阮秋姮來臺灣時是留學生，2015年認識現在的丈夫，並於去年成婚，同時就讀臺師大課程與教學研究所，曾擔任國慶大典主持人。越南語和華語流利的她，與丈夫經營分享臺越文化的Youtube平臺。

這支影片屬於越南語十個單字系列，一開始的第一個單字是「牙膏」，北越和南越口音上略有不同；第二個單字是「牙刷」，兩個字都要捲舌；第三和第四個單字是「牙線」和「牙籤」，秋姮提醒大家有時越南語會夾雜漢越詞。

第五個單字是「餐巾紙」，直譯為「吃的紙」；阮秋姮打趣說她比較喜歡用的「沐浴乳」是第六個單字，而第七個單字是「洗髮精」。第八個單字是臺灣男生喜歡用「肥皂」；第九個單字很重要，女生都需要的「衛生棉」；最後一個單字每個人天天用，不可以不知道的「衛生紙」。阮秋姮精闢的教學和丈夫充滿趣味的對話，讓影片幽默而不失知性。趕快一起來學十個越南語單詞吧！

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影片授權： Hang TV – 越南夯台灣

YouTube平台：https://www.youtube.com/channel/UCGa2zm_0pi0P3oo5O75wKRQ