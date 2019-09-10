雲林縣第一座社區公共托育家園，由縣府修繕北港鎮北辰國小一樓教室，委託大同技術學院經營管理，今10日由縣長張麗善、社會處長林文志、縣議員蔡孟真及多位民意代表共同揭牌啟用。

縣長張麗善表示，雲林縣0-3歲嬰幼兒人數目前約有1萬8,112人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境與措施，於北港鎮設置第一座社區公共托育家園，未來將陸續於斗六、虎尾及西螺各增設一處，建立優質、平價、普及的老幼照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧，讓年輕父母可以將幼兒放心托顧於公共托育家園後，回歸職場，增加家庭收入也減輕照顧負擔。

社會處長林文志表示，北港社區公共托育家園位於北辰國小一樓，感謝北辰國小校長陳明誌大力支持公共托育計畫，提供優質且合適之場地供縣府使用，北辰國小是一所從0歲到99歲的友善校園，除本次揭牌的社區公共托育家園外，亦成立社區大學供社區民眾進修使用。

中華國際婦幼福利發展學會理事長謝玉英指出，北港社區公共托育家園館內空間有專為0-3歲寶寶托育需求設置的活動區、睡眠區、清潔區、備餐區等空間，並購置感統教玩具、提供多元適齡教、玩具，如角色扮演、積木搭建、益智操作、積木牆以及符合幼兒發展的繪本供親子共讀，亦規劃爬行兒、學步兒、說故事及特殊課程等，提供給送托嬰幼兒優質的托育服務。

社會處長林文志指出，感謝中央及公彩的支持與經費挹注，讓社會處與北港鎮北辰國小充分利用空間規劃成北港社區公共托育家園，未來社會處會持續積極找尋更多合適的公共空間增設社區化的友善育兒家園，預計到110年全縣達4處目標，營造一個安心友善的托育城市。