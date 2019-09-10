▲台灣唯一參加ABL\\(東南亞職業籃球聯賽\\)的職業籃球隊「寶島夢想家」11日正式成軍，聘請立院副院長蔡其昌擔任榮譽領隊。（圖／蔡其昌辦公室提供）
▲台灣唯一參加ABL\\(東南亞職業籃球聯賽\\)的職業籃球隊「寶島夢想家」11日正式成軍，聘請立院副院長蔡其昌擔任榮譽領隊。（圖／蔡其昌辦公室提供）

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SBL上季冠軍富邦勇士今夏轉戰ABL聯盟，更重磅簽下「野獸」林志傑，不過寶島夢想家曾和ABL聯盟簽訂唯一台灣球隊合約，但聯盟卻未和夢想家溝通，直接在昨天宣布富邦確定加入，夢想家董事長張承中說，「這是尊重的問題，夢想家非常不認同並嚴正抗議聯盟作法，不排除向FIBA投訴或提出海外仲裁。」

寶島夢想家籃球隊針對ABL（東南亞職業籃球聯盟）官方於昨日（9日）發布富邦勇士籃球隊確認加入ABL，聲明如下。

寶島夢想家於2017年加入ABL，與ABL簽定10年獨家參賽權，備忘錄中約定，2017-2027年寶島夢想家為ABL唯一參賽之台灣球隊，10年間如有其他球隊擬參加，應取得寶島夢想家同意。

寶島夢想家籃球隊董事長張承中表示：『台灣籃球經營不易，2017年加入ABL、選定彰化為主場，是不被看好的大膽決定，夢想家自掏腰包為台灣籃球殺出另一條血路，沒有要跟SBL競爭，也沒想過有一天會有SBL球隊跟進ABL。當時，商議獨家條款是為了保護股東投資，畢竟夢想家沒有財團支持，經營球隊的每分錢，都是來自熱愛籃球的民間募資。當時，ABL也簽署夢想家有同意權，認同夢想家比ABL聯盟更了解台灣本土市場。』

有關獨家及同意權條款，日前已有許多媒體報導，甚至富邦勇士隊提前表態加入ABL，寶島夢想家都從未對外表態、發言，僅向ABL反應「樂觀其成但應有公平配套方案」，例如：本土球員加盟之選秀方式與薪資制度等等，積極與ABL

溝通但仍未獲結論。9月9日ABL官方竟未得夢想家同意即公布富邦勇士加盟ABL，張承中表示：「這是尊重的問題，夢想家非常不認同並嚴正抗議聯盟作法，不排除向FIBA投訴或提出海外仲裁，目前球團仍與ABL溝通中，希望雙方能盡快達成共識。」

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