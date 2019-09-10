日本行動通訊龍頭的 NTT DoCoMo(9437-JP) 與芬蘭諾基亞 (Nokia)，還有歐姆龍 (6645-JP) 在週二 (10 日) 宣布，將共同利用次世代 5G 通訊技術，在工廠的生產線進行無線通訊實驗。盼利用 5G 無線通訊技術來進行生產設備的連繫，讓產線的配置更加自由，也希望透過作業員動作資料的收集與分析，來提高生產效率。

(圖片：Investing.com)

一般工廠為了控制生產設備，大多利用實體線路來進行連線。為此，若要重新變更工廠配置，通常也具有相當難度。

而 5G 通訊具備高速、低延遲等特性，可做為機械控制的通訊手段。只要利用 5G 技術來做連結，即可隨著產品種類的特性，簡單的移動生產設備。

此外，在提升新手作業員的生產效率方面，可透過 5G 來做出改善。例如將製造設備的數據與作業員的影像資料透過 5G 傳輸，利用 AI 人工智慧，來與技術純熟的作業員資料進行比對。歐姆龍的福井信二執行董事表示「利用 5G，可進入前所未見的世界」。

實驗的詳細內容，計畫在年內規劃完成。目前正檢討，以歐姆龍位在日本滋賀縣草津市的草津事業所，作為未來的實驗場所。NTT DoCoMo 將調查工廠機械所發出的雜訊，對 5G 通訊所造成的影響。諾基亞將提供基地台等設備，盼能在信號延遲及位置資訊作出改善。

NTT DoCoMo 也與發那科 (6954-JP) 還有日立製作所 (6501-JP) 合作，利用 5G 技術，朝著生產機器的無線通訊化展開實驗。另外為與其他業種進行合作，也成立了「5G 開放合作夥伴計畫」，在超過 2800 家的參加企業中，製造業占了 17%，其規模只落在資訊服務業，還有零售 ‧ 餐飲業之後。

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