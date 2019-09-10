國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜上週日在新北三重舉辦首場造勢晚會，而今（ 10 ）日國民黨台北市黨部，將舉辦「台北市里長服務促進會授證典禮」，韓國瑜也將北上出席，預計馬英九、吳敦義等人也都會參加，同台挺韓，而消息曝光之後引發網友熱議。

國民黨台北市黨部今天晚間將舉辦「台北市里長服務促進會」成立暨授證大會，出席者包括 282 位黨籍里長、 28 位黨籍市議員、 8 位立委提名人，以及宗教團體、青工會、婦女會、親藍工商團體領袖、幹部在內，菜色安排上，最後一道端出炒米粉、礦泉水，以呼應韓國瑜的「庶民」風格。

除了黨主席吳敦義將為 282 位黨籍里長授證，總統候選人韓國瑜也將北上參加，另邀前市長馬英九、郝龍斌出席，要以馬吳郝韓、 8 位立委提名人與基層同框，營造北市藍營大團結的氛圍。

不過，消息曝光之後，網友在 PTT 熱烈討論「太神扯！不是才剛造勢完？」、「又要請假去造勢，我記得今天禮拜二欸」、「到底把高雄人當什麼啦！整天造勢，有種辭職再選啦」、「高雄人會不會太可憐，整天市長都不在」、「原來今天有放假喔」、「平日做市長，假日拼選舉？問一下今天是？」 、「蒸棒 ，市長先辭一辭吧。」（編輯：張嘉哲）