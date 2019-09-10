大火無情人間有愛！不只亞馬遜雨林，近期澳洲昆士蘭省（ Queensland ）也傳出森林大火，數千公頃的土地遭受波及，數 10 間民房被火勢夷為平地。相較於緊急平安疏散的人類，棲身的家園遭到惡火吞噬，來不及逃出的野生動物們便會命喪火窟。而有隻無尾熊媽媽，用身體緊緊護住幼熊，自己的背都燒焦了也要以身擋火，讓網友動容。

澳洲野生動物保育團體在臉書 PO 出這張照片，照片中可以看見，一對在火災現場中倖存的無尾熊母子，坐在被煙燻黑的樹幹上，無尾熊媽媽伸出前臂環抱著幼熊，似乎想要用自己的力量保衛孩子。仔細看能夠發現，無尾熊媽媽的耳朵、後背、前臂和腿的毛都已被火燒焦，尤其肩膀的部分特別明顯。

參與了森林大火救援行動的當地警方表示，這對無尾熊母子身邊的東西都燒毀了，發現牠們時，就像照片那樣，無熊熊媽媽好像正在用自己的身體保護孩子。

幸運的是，被送往附近的獸醫院後，母子均安、身體狀況還算穩定。獸醫表示，熊媽媽背部的毛被燒焦，耳朵也有燒傷，但熊兒子卻奇蹟似地沒有受傷，而且胃口相當不錯。

綜合媒體報導，當地消防部門表示，為了救災已經投入全力，消防員都「筋疲力竭」。而有許多民眾在撤離時不忘給動物們提供順風車，也有許多動物保護團體抵達現場，為照顧野生動物們盡心力。（編輯：倪浩軒）