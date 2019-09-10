週五華劇《用九柑仔店》播出後網上掀好評，最近劇情發展集中在上一輩的少年故事，繼上週火爆勇伯出場後，最受觀眾矚目的就屬王柏傑與王淨這一對，千金小姐與長工的感人故事，賺取不少觀眾熱淚，本週這對虐戀苦命鴛鴦的發展與懸念，將一一破解。

劇中演活年輕阿公的王柏傑今（10）日出席該劇宣傳活動，他表示當時接演是因為非常喜歡劇本與角色，台語超破的他還特別為角色上台語課程，他說：「語言是我最大挑戰，劇組有安排兩堂台語課程，但從不說台語的我認為不夠，又另約老師多上了兩周的課程。」王柏傑還表示拍《用》劇前上一檔戲剛結束，飾演一位流氓，人還沉浸於說髒話、吃檳榔的氛圍中，一下又要轉換成深情的進德。

《用九柑仔店》第一集就因為王柏傑與王淨這對苦命鴛鴦的劇情深深抓住觀眾，兩人私奔未成，一場王柏傑將懷孕卻意外跌倒流產的王淨送回娘家，王淨一句「我答應你，我會乖乖的，拜託你不要把我送回來好不好。」依依不捨的分手戲，表演張力十足，賺翻觀眾熱淚。

王柏傑說其實拍這場戲時他與王淨還不熟，但這場戲卻展現了兩人超強默契，他笑說拍完一直跟王淨說道歉，因為他哭的眼淚與鼻涕都弄在王淨身上。而王柏傑與王淨相處才一周，卻在拍攝後傳出緋聞，王柏傑解釋說：「其實我們只是好朋友，吃吃飯和看看電影而已，八字連一撇都沒有。」他也爆料在拍戲現場王淨有時都處於冬眠狀態，因為只要沒戲時就睡覺，無時無刻都可以，非常有意思。

《用九柑仔店》中進德是深情暖男，而現實的王柏傑也稱自己是十足的癡心男，他說其實每段感情都想找穩定長久發展且以結婚生子為前提，看不出才29歲的王柏傑，一直是期待早婚的男人，而已單身三年的他也期待有新感情的發展。他還笑說每次被狗仔拍到時，他的桃花就會被斬斷，但女方都會獲得一段新桃花，無奈自嘲自己是大家的「倒數第二個男朋友」，還開玩笑說以後可以用這方式賺錢，歡迎單身女士報名。