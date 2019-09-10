秋節前，國軍退除役官兵輔導會主任委員馮世寬，今（10）日親訪彰化榮家、中彰榮譽國民之家，探視輔導會內安養機構的榮民及住民並致贈秋節加菜金為大家加菜，共度溫馨秋節。

馮世寬特別選在中秋節前，探視輔導會內安養機構，除發放秋節加菜金外，也在住民人群中跟長輩問候中秋佳節愉快，長輩對於馮世寬的親民問候都感到非常的溫暖喜悅，現場笑聲不斷、洋溢秋節氛圍、溫馨且熱絡，展現十足親和力。最後，為感念一生戎馬，對社會及國家犧牲貢獻之歷年亡故榮民先賢，特別至彰化榮家榮靈祠上香祝禱追思。

馮世寬10日下午在就養處副處長劉化宇陪同下，也到中彰榮家，致贈秋節加菜金，並由榮家主任王正陪同巡視家區，加菜金由百歲榮民劉全興伯伯代表領受，馮世寬表示，再過幾天就是中秋佳節，節前特別前來探視大家，也祝大家秋節愉快，看到大家都身體健朗，感到非常開心。

馮世寬於巡視時並聆聽住民們入住後的生活情形，住民們除對主任委員親切和藹印象深刻外，部分住民更主動邀請主委馮世寬參觀住房，紛紛稱讚榮家優質的生活環境及服務品質，且表示自從入住榮家後，家主任及服務人員平日常噓寒問暖，關心他們的生活及適應狀況，在榮家也認識好多談得來的住民，好像以前住在眷村之情景，實在是一個「溫馨的大家庭。

馮世寬指出，我國已面臨人口老化的問題，照顧老人的腳步不能停，榮家資源除了要與社區共享外，也要結合地方與政府資源，才能提供長輩最好最適切的照顧，讓長輩能在地老化、健康老化。

馮世寬感謝榮家夥伴的努力與付出，使住民們都能受到最用心的服務與照顧，也期勉榮家同仁們，能持續做好服務照顧工作，讓住民感受如同家人般溫馨照護，營造溫馨快樂的頤養環境。