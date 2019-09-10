傳統平躺磁振造影(MRI)檢查，常有部份造影死角；彰化秀傳醫院引進最先進「動態負重磁振造影(MRI)」設備，今（10）日舉辦動態負重磁振造影檢查儀揭牌啟用典禮，秀傳醫院院長楊基滐說，患者可直立、進行360度全身造影，照遍全身上下、讓可疑病灶無所遁形，成為協助醫師對症治療新利器。

平躺核磁共振造影(MRI)檢查儀，在台灣各級醫院已相當普及，所有傳統機型都是採取封閉式磁體與水平固定式檢查床，當民眾平躺放鬆姿式下檢查，與日常站立姿式解剖變化有相當大差異，檢查結果因有部份造影死角，部份病灶常會被忽略，產生診斷盲點。

這部儀器，是秀傳醫療體系黃明和總裁於前年到北美放射學會博覽會參訪時，發現義大利品牌有革命性進展，突破了傳統封閉磁體設計且有助於盲點診斷，於是引進台灣，以利醫師確定診斷，造福為病痛所苦的民眾。

秀傳醫院院長楊基滐表示，直到國際上最先近的「動態負重磁振造影MRI」開發成功，讓患者可站立進行檢查，更能精確診斷全身上下的肌肉、骨骼、韌帶、軟骨疼痛、運動傷害等各類的病灶；而且有別於傳統高磁場MRI必須擁有大機房空間，可採取開放式磁體讓患者受檢，對於有「幽閉恐懼」的患者是一大福音，較低磁場強度也可大幅降低醫療風險。

從事科技業60歲的傅先生，因時常緊盯電腦螢幕，長期下來頸椎痠痛、肩膀及手臂麻痛，經動態負重 MRI頸椎檢查，直立負重姿態下清楚檢查出疾病病灶問題。脊椎骨科胡名賢主任說，動態負重 MRI直立負重姿態檢查，對於臨床治療很有診斷參考價值。

胡名賢表示，在國外，負重影像已被廣泛發表在各國際知名期刊，動態負重MRI針對腰椎可以執行負重跟平躺的影像分析，對各關節更可以呈現非侵入性的關節動態攝影。得益於開放性的檢查空間，在多樣的檢查參數配合下，可讓患者躺著、站著或調整各關節角度檢查，實際呈現出韌帶繃緊跟舒緩的比較，以及關節負重跟放鬆的比較，可以為臨床醫師提供更多有價值的診斷參考，為患者做出更佳的治療方針。