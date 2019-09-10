行政院長蘇貞昌今(10)日到屏東視察交通建設並宣布啟動高鐵延伸至屏東計畫。對此，宜蘭縣政府表示，宜花東三縣市總人口超過100萬人，建請中央重視東部居民的聲音，實現「西高鐵、東快鐵」的鐵道政策，讓高鐵延伸到宜蘭。

行政院表示，高鐵延伸到屏東，是攸關整個國家的競爭力，是國土規劃的一部分，要將東部快鐵與西部高鐵銜接串連起來，形成整個環島快速鐵路網。

對此，宜蘭縣政府表示，宜花東總人口超過100萬人，三縣市每年的觀光旅次達到2,000萬人。而宜蘭縣目前聯外交通的窘境，只有提升公共運輸的便捷與效率，才是解決交通問題、提升國家競爭力的重要關鍵。而鐵路建設是目前公共運輸最重要的運輸方式。因此，建請中央應重視宜蘭縣民及花東民眾的意見，給宜蘭人及花東民眾一個安全、便捷的交通建設。

宜蘭縣政府進一步指出，縣府雖然財政困難，但仍積極推動鐵路高架化，希望蘇院長明瞭地方沉重的財政負擔，關心地方基礎建設；而鐵路高架一案縣府已將修正後的可行性評估送交通部，目前待交通部辦理現勘及審查，請中央持續大力支持宜蘭縣推動鐵路高架化，也期待中央持續推動高鐵延伸至宜蘭的相關評估程序。

宜蘭縣政府表示，縣府已於今（108）年8月8日將修正後的鐵路高架計畫書提送交通部審議。交通部近日將辦理現勘，等交通部完成可行性研究檢討，轉陳行政院核定後，即可由中央主管機關辦理綜合規劃及興建工程。