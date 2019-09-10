國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今（10）日北上參加國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮造勢。韓國瑜致詞時呼籲台北市黨部要對自己黨內的提名有信心，不要因為抹黑動搖，最後也感謝黨主席吳敦義、副主席曾永權及郝龍斌、台北市議會議長吳碧珠及台北市黨部的先進，卻獨漏前總統馬英九，兩人的心結似乎還有待化解。

韓國瑜在國民黨的里長授證典禮中致詞時提到，過去的連勝文因為抹黑，使得藍營內部失去信心，好好一個候選人被活活弄輸，最後大家問「為什麼不提名丁守中？」結果提了丁守中卻因為什麼都不做的「佛系打法」使黨內喪失信心、有氣無力，最後輸掉選舉，被問「為什麼不提名蔣萬安？」現在提了韓國瑜，本來是超級戰將，後來打麻將、抱女人、酗酒、吸毒，鋪天蓋地的抹黑，又被問「為什麼不提名朱立倫？周錫偉？」韓國瑜認為，不管提誰、下場都是如此，只有一個情況可以贏得選舉，就是對國民黨提名的候選人有信心、信念，相信他是最好的。

致詞最後，韓國瑜一一唱名，感謝主席吳敦義，強調吳敦義最近真的非常辛苦、任勞任怨；感謝副主席曾永權把眼淚往肚裡吞、感謝副主席郝龍斌常常替國民黨背黑鍋，也感謝台北市議會議長吳碧珠及台北市黨部的先進都非常辛苦。但謝了這麼多人，卻獨漏前主席、前總統馬英九，不免讓人聯想兩人的「98心結」是否仍然未解。