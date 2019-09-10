中國大陸最大的電商平台「阿里巴巴」創辦人馬雲，一年前便宣布啟動傳承計劃，預告了自己的退休與交棒。而就在今（ 10 ）晚，馬雲於杭州舉辦的阿里巴巴年會上，正式宣佈退休，並在現場發表感性演說。

根據《界面新聞》報導，馬雲從晚會一開始，便已經眼含淚光，對於自己的正式退休顯得十分不捨。據《界面新聞》整理，馬雲在現場感性演說中表示，「今天的世界正在快速發展著，正在複雜地變化。這些變化不管你樂不樂意，它在影響我們每一個人。新技術引發的焦慮、環境惡化，都在釋放一種信號，新的時代很快到來了。」

現今時下普遍的煩惱、憂慮，困惑，馬雲認為是「新時代來臨前的陣痛。因為技術革命帶來的影響遠遠超越人類的想像。這波技術革命，將使人類發生最深刻的變革。無論是 5G 、 IOT 、大數據，不能做到讓別人更好，技術將毫無意義。如果過去 20 年是網路公司的 20 年，那麼未來 30 年，是用好網路技術的 30 年。」

馬雲強調，「所有的陣痛都只能通過改變自己來完成。每個人都需要走出昨天的自己。我們這一代人，是最幸運的一代人，我們是橫跨兩個技術時代的人。以往的標準是要做大、做強。而未來，你不應該做大和做強，你應該做好。善良是最強大的力量。這次變革是人類對自己的挑戰。」

馬雲回顧了阿里巴巴過去的成長，同時承諾阿里巴巴未來會變得更好。另外馬雲也談到國際局勢，「世界在害怕中國，在害怕技術。我們希望技術是善意的，我們希望技術給人帶來的是希望，而不是絕望。我們希望阿里巴巴在未來參與新一輪全球化，給世界帶去機會。」

馬雲最後談到了自己的退休生活，「我去過格林威治天文台，在銀河宇宙裡，我沒找到太陽、沒有找到地球。在這個世界，We are nobody。阿里巴巴只是我很多夢想中的一個。我自己覺得還很年輕，很多事情我都想折騰，過了今天晚上，我就要開啟新的生活。世界這麼好、我這麼愛熱鬧、機會這麼多，哪裡捨得這麼年輕就退休離場。青山不改、綠水長流，謝謝大家。」

根據《BBC》報導，馬雲的交棒方式給阿里巴巴留下了「合夥人」制度，未來公司 CEO 都將由合夥人中產生，形成一種集體領導的接班團隊。這種特殊的制度利弊互見，但失去了個人魅力超強的馬雲，阿里巴巴會如何發展，仍待後續觀察。（編輯：倪浩軒）