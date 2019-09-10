世界盃資格賽第2輪第2戰，今(10)晚世界第125中華男足在台北田徑場迎戰世界第166尼泊爾，開賽僅4分鐘就遭對手頭槌破門，終場尼泊爾球員Anjan Bista「梅開二度」，中華隊以0:2敗給分組最低排名對手，本屆想開胡難度大增。

5日首戰中華隊以1:2惜敗世界第99約旦，由於尼泊爾主場因地震毀壞，因此先來台出賽，尼泊爾前役0:7不敵科威特，加上賽前2日才抵台，中華隊握有主場、體力優勢，也更需要把握機會，拿下睽違21年的小組賽勝利。

可惜今天上半場才開始不到4分鐘，就讓尼泊爾拿到禁區外自由球，Anjan Bista禁區內趁亂頭槌破門，中華隊一開賽就落入0:!落後。

儘管上半場結束前10分鐘，中華隊逐漸進入比賽節奏，沈子貴連續2次精彩的「馬賽迴旋」、3度過人，可惜在禁區前被撂倒，陳瑞杰頭槌、陳柏良勁射都令人印象深刻，但最後都無功而返。上半場結束0:1落後。

下半場，第63分鐘Bista在禁區邊抓到空檔「梅開二度」拉開0:2，中華隊換上前鋒游家煌、李茂加強進攻及流暢度，都未能出現有效攻勢，終場以0:2敗給尼泊爾。

中華男足這次和世界第46澳洲、世界第99約旦、世界第156科威特以及世界第166尼泊爾同組，隊史交戰紀錄，中華男足從未贏過這4對手。加上今天輸球給排名最低對手，晉級希望黯淡。10月將在高雄迎戰澳洲。