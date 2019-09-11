美國川普政府上（8）月宣布出售66架F-16C/D Block70戰機(空軍稱為F-16V BLK70)給台灣。由於周邊的日本、南韓與新加坡都新購F-35隱形戰機，引發部分人士質疑為何空軍不買F-35戰機。隨著立院新會期即將開議審查軍購預算，為了釋疑，空軍司令部在官網用圖表說明為何捨F-35戰機，採購F-16V。

近期採購F-16V的國家包括巴林(19架)、斯洛伐克(14架)、摩洛哥(25架)、保加利亞(8架)與我國。我國向美採購66架F-16V戰機，平均採購單價為1.2億美元（約37億新台幣），比保加利亞每架2.09億元（約65.2億新台幣）、斯洛伐克2.08億美元（約64.9億新台幣）、巴林1.89億美元（約59億新台幣）的採購價格便宜。空軍強調，我們沒有買貴。

在馬英九政府時期，空軍曾指出我國下一代戰機需具備雷達匿蹤、垂直/短場起降等能力。空軍表示，但是現在選擇買F-35戰機，最快要到2030年才能獲得，在投入部署的時間方面將出現巨大落差，若是採購F-16V戰機，2019年立院編列預算、美方將在2023年起陸續交機，2025年交付完畢。

空軍表示，在人員訓練與後勤方面，我國繼續使用F-16系列戰機，原先操作F-16A/B飛行員不必重新訓練駕駛，也不用被迫熟悉另一套戰機系統，能夠省下一筆培訓費用，維修能量也可無縫接軌。