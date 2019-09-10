2019蘋果秋季發表會介紹了新款三支手機iPhone 11系列以及第五代Apple Watch、第七代iPad等新產品，宣布Apple Arcade和Apple TV+的訂閱服務日期、零售商店新錶帶服務和紐約第五大道的Apple Store將重新開幕等消息，新產品與功能完全沒有讓果粉失望。

蘋果執行長庫克表示，全世界有幾億台iPad在用戶的生活中，過去最受歡迎的是9.7吋的型號，與其他型號比起來，市佔率60%。第七代iPad有10.2吋RETINA更寬廣顯示螢幕，重新設計了主螢幕，升級了同時進行多工能操作，使用起來更簡便，容易上手。可用聰穎鍵盤，標榜「像電腦，又很不像電腦」的多像性，搭配iPadOS 和Apple Pencil繪畫註記功能，還可以插USB。

新款iPad強調A10 Fusion晶片的出色效能，讓遊戲體驗可以宛如身歷其境、流暢且細節豐富，將iPad與配備藍牙的Xbox無線控制器、PlayStation DualShock 4控制器或 MFi遊戲控制器配對，秒變隨身遊戲機。

值得注意的是，iPad的螢幕上剪輯功能，不論照片和影片是用800萬像素後置相機或 FaceTime HD 相機、iPhone或數位相機拍攝，都可以輸入iPad編輯圖、影片。售價329美元，容量有32GB（10,900起）和128GB（13,900起）選擇，每位顧客限購2部Wi-Fi機型iPad和2部Wi-Fi +行動網路機型iPad。美國即日起就可訂購、9月30日開賣，台灣還要再等等。

最後，庫克也宣布舊iPhone將降價，Apple公司也鼓勵以舊機換新機的消費型態，回收iPhone手機是一個友善地球的行為。此外，紐約第五大道的蘋果零售店即將重新開幕，重新設計內部廣場，拉高屋頂，讓蘋果體驗可以有更好的品質，9月20號希望大家一起共襄盛舉。