光通訊廠公布 8 月營收，光環 (3234-TW) 在 5G 發展帶動下，8 月營收創今年新高，而眾達 (4977-TW)、聯亞 (3081-TW) 則較 7 月小幅衰退，不過廠商對下半年皆樂觀看待，預期在 5G、資料中心及矽光產品需求仍相對穩定。

光環 8 月合併營收達 1.46 億元，月增 19.24%、年減 13.85%，創今年以來新高；累計今年前 8 月合併營收 9.61 億元，年減 30.09%。

光環表示，5G 通訊仍是未來重點趨勢，原預期 5G 效應會在本季發酵，但受貿易戰影響，目前客戶需求稍有遞延，但在整體大環境不再有劇烈變化的情況下，預期下半年營收仍可逐季成長，將朝單月轉虧為盈努力。

眾達 8 月合併營收達 1.85 億元，月減 6.49%、年增 7.48%；累計今年前 8 月合併營收 15.64 億元，年增 22.45%。

眾達表示，目前處於資料中心平台轉換期以及 5G 基礎建置前期，預期第 4 季雲端數據中心需求將回升，32G 光收發模組產品也會開始回到出貨成長軌道，而高速光收發模組主要需求來自巨量資料中心與 5G 通訊基礎建設建置，因應北美客戶要求，包含 100G 單通道、400G 光收發模組產品已取得客戶認證並開始小量出貨，第 4 季可望進入量產。

聯亞矽光產品訂單恢復穩定，維持一定水準，惟現階段客戶產品規格調整快速，訂單能見度較以往縮短為 1 至 2 個月，8 月營收略為下滑達 2.06 億元，月減 1.94%、年增 3.11%；累計今年前 8 月合併營 14.32 億元，年減 2.93%。

統新 (6426-TW) 去年受美國貿易政策影響拖累，業績下滑，今年狀況已逐漸改善漸趨穩定，8 月合併營收達 5667.5 萬元，月減 6.33%、年增 83.91%；累計今年前 8 月合併營收 3.82 億元，年增 32.68%。

康聯訊 (3672-TW) 8 月合併營收達 6087.3 萬元，月增 94.54%、年增 18.25%；累計今年前 8 月合併營收 4.29 億元，年減 8.44%。

波若威 (3163-TW) 8 月合併營收達 2.09 億元，月增 6.46%、年減 6.19%；累計今年前 8 月合併營收 15.16 億元，年減 7.61%。

前鼎 (4908-TW) 8 月合併營收達 6177.1 萬元，月減 14.52%、年減 5.7%；累計今年前 8 月合併營收 5.75 億元，年增 4.73%。

上詮 (3363-TW) 8 月合併營收達 1.16 億元，月減 10.22%、年減 30.8%；累計今年前 8 月合併營收 11.31 億元，年增 16.72%。

華星光 (4979-TW) 8 月合併營收達 8773.1 萬元，月減 8.57%、年減 8.08%；累計今年前 8 月合併營收 7.77 億元，年減 34.45%。

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