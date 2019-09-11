超級球星「KD」Kevin Durant今夏轉隊布魯克林籃網，近期他在接受《華爾街日報》專訪時，談到了他當初決定離開金州勇士的決定，他澄清說自己想走並不是因為和球隊前鋒Draymond Green有衝突，而是因為想要更多戰術的自主權。

去年例行賽Green和Durant曾經因為最後一攻該由誰操刀，而爆發口角，Green不但對後者飆罵髒話，還曾說出「你來前我們就有冠軍了」，讓雙方關係降到冰點，很多人也認為這就是Durant想要離開的原因。

不過Durant對這些傳言相當不以為然，認為都是媒體和外界的揣測，他強調在那件事爆發之前兩人關係很好，而且在那之後他們的關係也還是沒有改變。

不過他也透漏，自己和勇士團隊在進攻理念上的不合，是讓促成他最終離開的原因之一。「我們在勇士打的動態進攻只能在一定程度上發揮作用，可能是在季後賽的前兩輪，我們可以完全只依靠我們的體系。」Durant說道，「可是到了後兩輪，我們必須加入一些個人進攻。我們必須取得壓倒性的優勢，因為在季後賽的那輪，對手會更強。」

所以Durant表示自己希望能在例行賽進行更多個人單打，「我必須深入挖掘我的單打技能，自己發起攻勢，更多地持球進攻、單打和進行擋拆，而不是讓進攻體系為我創造機會。」

