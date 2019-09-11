中秋佳節怎麼過，賞月、烤肉、放煙火、懷舊市集、夜光派對，這些飯店樂園業者全都準備好了，義大飯店不但有烤肉嘉年華，連夜市裡的套圈圈、彈珠台都搬到湖畔；英迪格在全台最美高空酒吧推出自助燒烤趴，還有「ㄧ號碼頭復古沙龍」幫顧客做造型；義大遊樂世界邀請知名的電音DJ-妖嬌、加上「極凍5˚C大舞池」，要讓民眾嗨翻整晚。

義大皇家酒店主題餐廳「烤肉嘉年華」網羅多國風味烤肉，有印度風的自助餐廳吃到飽、義大利海陸BBQ、日式和風燒烤、牛排屋的美式風味套餐；夢之湖廣場12至14日則舉辦「月夜Fun市集」，夜市裡的套圈圈、手撥彈珠台、香腸彈珠檯、賓果連線、釣魚樂等，充滿懷舊童趣的遊戲，全都玩得到；另外，中秋節晚上8點半還有創意低空煙火秀，適合全家大小一起感受佳節歡樂的氣氛。

英迪格Pier No.1有著全台最美「高空酒吧」的盛名，9月每週五、六推出「嫦娥愛吃烤肉」，美國Choice等級帶骨牛小排、挪威鮭魚菲力、手工秘製鹹豬肉、大草蝦、香腸等澎派海陸食材，要讓大家大口吃肉、大口喝酒，晚間8點半有現場樂團表演；「ㄧ號碼頭復古沙龍」快閃店，有數名專業造型師進駐，消費滿額就可以在浪漫月光下，享受免費洗頭、吹整服務，就算Partyㄧ整晚，還是能夠光鮮亮麗，派對活動需事先預訂。

義大遊樂世界14日夜間開放，特別舉辦的「夜電人生」派對，現場將邀請南台灣最知名的電音DJ-妖嬌與民眾一起用音樂嗨翻整個夜晚；還有「極凍5˚C超凍感大舞池」，想要體驗在夜間打水戰的樂趣，精彩的水戰遊行絕對不能錯過，現場備有各式啤酒、茶飲，還有各式美食小吃，想要參加「夜電人生」派對，當晚只要穿著背心前100名可免費入園，即日起有購票優惠。

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