蘋果於台灣時間（ 11 ）日發表最新機款，其外型及價格曝光之後，讓網友紛紛上網討論，而就有拿舊款 iPhone 的網友在 PTT 表示「舊款的手機已經不耐使用，剛好新機發表想換，但不想換新機，不知道大家是否有換舊機款的經驗？」貼文一出就引發熱議。

原 PO 指出「小弟的 SE 今年 8 月正式滿 3 年，在對 SE 2 已經死心的情況下，只好妥協換大一點的 iPhone ，可是又無法接受新款的瀏海和那醜鏡頭，看來看去 iPhone 8 應該是最適合我的，而且我從來都沒用過 3D touch ，也蠻期待用看看的」。

「請問現在換全新的 iPhone 8 適合嗎？ A11 的晶片搭配現在最新的 IOS 13 ，會不會用不到 2 年就開始 leg 了，這是我比較擔心的一點，有大大換過 2 年前款式的經驗嗎？」

貼文一出，吸引許多網友分享「換 iPhone 8 就對了啦！ CP 值高到爆」、「這一波換下去保底你用到 iPhone 15 再換沒問題」、「我就是用 iPhone 8 好用到不行，買兩年了依舊順到爆」、「別考慮 XR 也別考慮新機，iPhone 8 降價買起來，home 鍵ㄧ樣按到爽」、「 iPhone 8 現在又大降價，真的超值，不用換到新機」、「首推 iPhone 8 ，本人去年 XR 出換的，用到現在ㄧ樣好用」、「買下去就對了！iPhone 8 使用者 +1 」（編輯：張嘉哲）