馬英九致詞遭韓粉噓趕下台後，馬韓關係引發外界關注。「馬英九基金會」執行長蕭旭岑11日接受廣播節目訪談時，公開提醒韓國瑜要小心，有些人「打著韓旗反韓旗」。

對於韓粉質疑馬英九「鼓動郭台銘參選」，蕭旭岑表示，當初郭台銘參加黨內初選，馬英九是被告知的。今天很多人要馬英九負責，難道馬是郭的爸爸？為何郭的行為，都要馬負責？況且郭台銘是黨員，也是初選參加者，如果要整合，應該由黨中央和韓國瑜共同努力，如果把責任都推給馬英九，有點奇怪。

對於8日晚會現場一些韓粉質疑馬英九說話時間太長「吹捧昔日政績」，蕭旭岑指出，馬如果不講政績，民眾為何要票投國民黨？「如果只因為馬總統說過去做得好，就噓馬，這些人真的是韓粉嗎？」

蕭旭岑說，為何有一些打著「韓家軍」旗號的人，會質疑馬英九當晚的演說內容，還要馬英九為郭台銘的事負責，「這不是打著韓旗反韓旗嗎？這是害韓市長」，他提醒，對於這些打著韓家軍名號的人，韓國瑜陣營要小心。

至於未來馬英九還會不會參加韓陣營的造勢活動？蕭旭岑說，這屬於幕僚的責任，如果還可能發生「韓粉鼓噪」的情況，會審慎評估馬英九是否出席。

蕭旭岑也說，馬英九與韓國瑜在8日已經在三重同台過，昨晚大直活動沒有碰頭，外界不用過度解讀，馬英九是國民黨前主席，對於國民黨提名的人選會全力支持。