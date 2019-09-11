【貼心細膩的婚禮體驗日】帶您體驗完整婚禮流程，讓您實際參與、親身感受自己的璀璨婚禮

維多麗亞酒店擁有寬敞豪華氣派宴會廳及全台最新戶外花園證婚場地，參加「皇家貴族花園‧婚禮體驗日」活動的新人，當天可親自參與戶外花園證婚儀式與英式雞尾酒派對，充分感受甜蜜、幸福氛圍，在台北市中心內就可感受藍天白雲及花園青翠的仙氣繚繞。此次維多麗亞酒店將著名的英式戶外花園改裝 ，重新營造全新氛圍，並打造德國波茨坦無憂宮花園內裝置藝術品，不計成本，空運來台，就是希望能夠呈獻對新人最誠摯的祝福，祝福在維多麗亞酒店舉辦婚宴的新人，在婚後過著無憂無慮的美滿幸福生活。

此外，有「美食飯店」之稱的維多麗亞酒店，婚禮晚宴由「粵菜廚皇－何慶輝（中餐行政總主廚）」，以粵式料理為基底，結合台灣在地食材。精選31,800元全新八道婚宴佳餚供新人品嚐，如:海膽上湯鮮龍蝦、紅酒舒肥和牛頰、腿汁花菇扣鮑魚、彩疏松露龍膽捲等佳餚美饌。中式菜色以西式風格優雅呈現，實際讓新人們體驗五星級飯店高品質精緻料理，盡享維多麗亞璀璨、奢華婚禮。活動現場更集結各家精選婚禮廠商，提供每對新人豐富的婚禮資訊與獨家優惠。

【婚宴】為您營造完美新古典時尚風格！締造無限浪漫婚宴、見證無數幸福時分

維多麗亞酒店是婚禮宴會場地首選，經驗豐富的婚禮服務團隊，曾陪伴許多新人們見證無數幸福時刻，不論場地設計或是戶外空間的彈性運用，皆能讓您感受到維多麗亞貼心而細膩的巧思。除了特有的「英式戶外花園」可舉行高雅浪漫的婚禮儀式與雞尾酒派對，「一樓大宴會廳」以繽紛耀眼的劇場式風格呈現，搭配奢華夢幻的水晶吊燈，室內挑高無樑柱的設計空間，展現古典風格的迷人貴氣與特色。

1F及3F皆擁有全新裝潢的豪華婚宴場地，「一樓大宴會廳」以施華洛世奇水晶打造華麗吊燈，千萬燈光呈現幻化多變的時尚色調，挑高八米無樑柱的宴會空間營造出奢華婚禮風格，宴會廳空間可延伸至戶外花園，空間開闊舒適，更可依照新人們的需求靈活運用，讓您的宴客場地更加完整。「三樓維多麗亞廳」則增設大型舞台及科技感十足的舞台燈光，極富現代感的宴會空間，讓每對新人成為全場矚目焦點！