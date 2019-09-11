曾替全美知名脫口秀主持人歐普拉(OprahWinfrey)拍攝短片，並五度獲艾美獎的導演約翰切斯特(John Chester)，與身為美食部落客的妻子茉莉切斯特(Molly Chester)，為了實現夢想，竟選擇拋開城市的一切到鄉下開農場過活！這對瘋狂夫妻開創杏花巷農場的初衷，原是為了打造與大自然和平共存的生物環境，但要在一個200畝大的荒地，重新培育出一個生態系何其容易？

土壤不夠肥沃、果樹遭害蟲侵蝕、牲口被郊狼獵食，甚至他們還遭遇18年的加州大火！大自然的殘酷與美好，渺小如人類該如何承受?而這長達十年的圓夢之旅，皆由農場男主人約翰本人親自操刀，拍攝成紀錄片《我家有個開心農場》。

只為了堅持對愛狗的承諾，約翰與茉莉這對瘋狂夫妻索性來去鄉下開農場！本片歷時十年追蹤，跟著這兩位瘋狂的夢想家和他們的愛狗，遠赴鄉間打造出與自然和諧共存，物種多樣的開心農場。他們種植了上萬棵果樹，數百種作物，並畜養各種動物好朋友，包括一隻令人難忘的豬媽媽艾瑪，和她的公雞麻吉葛雷西。當農場的生態系統被重新喚醒時，他們心目中的完美世界，開始出現一連串令人難以預料的瘋狂轉變！蟲害、猛獸、狂風、野火，大自然的震撼教育開始帶領他們，不再只是關注產量收益，而是真正親近土地，體認綠色保育的永續真諦。