近年來許多台灣民眾為了節省電費，紛紛將家中的冷氣換成變頻系列。不過近期卻有一名女網友發文表示，自己換了號稱能省電的變頻冷氣，沒想到帳單一收，電費竟然破萬元！貼文一曝光後，立馬引起話題，不過卻有不少達人秒點出電費暴漲的關鍵。

日前有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》發文，表示今年家裡裝了號稱「變頻第一級省電冷氣」，沒想到帳當一收，竟驚見 10292 元的高額電費。原 PO 解釋「去年同期是 7 千多元，也是 5 台冷氣在吹，其中 4 台是變頻的，兩台幾乎吹整天的，舊型冷氣吹晚上 1~2 小時也沒多買電器用品」這樣的價格之差，也讓原 PO 相當疑惑，直言「有人可以告訢我這是怎麼一回事！」

問題一曝光後，立馬引起許多網友討論，其中就有不少達人點出關鍵，直言「可能是冷氣使用坪數小於妳安裝的地方，導致其一直全力運作，變頻省電的功能等於失效」、「妳家坪數，冷氣開關多久，把帳單使用度數，去年同期帳單度數也一併 PO 出來啊，真的要比較，要比去年同期使用度數，基本常識啊！」、「使用坪數不對，壓縮機就會一直運轉」、「建議冷氣室內機下別放電器類，因為溫度到了設定溫度室外機才會停止運作，冷氣坪數要比室內坪數多 1-2 坪」認為電費升高，並非都是冷氣的問題。

除此之外，也有網友向原 PO 解釋無法省電可能有七大原因：

一、是否有西曬？

二、冷氣頓數是否足夠？

三、門是否常開開關關？

四、冷氣不開時，到底會用了多少度電？基本度就用超過了，再加上冷氣也不為過

五、冷氣室外機裝設位置是否通風良好？

六、你一共有多少台冷氣同時開？

七、家裡電線老舊多少也有影響，但不大就是了！

認為若上變頻節能冷氣仍不能省錢，可能要根據這七大面向去解析。（編輯：陳雅雲）