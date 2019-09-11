欺負人？近期外送平台超火紅，連帶消費糾紛也不斷發生，就有外送員因為客人自己打錯地址，卻還被大罵「腦袋有洞」，讓他氣得將對話 PO 網，截圖內容曝光也讓其他外送員憤慨怒喊：「快告死奧客！」

一名外送員在臉書社團《靠北 ubereats 》匿名發文，並貼出對話截圖，內容為外送員先是告知顧客警衛把門牌號碼聽成「 176 」，顧客回覆說是「 167 號 3 樓」。但外送員發現顧客地址資料是填寫 196 號，顧客則淡淡回應「 196 打錯」，並罵警衛「白癡」，外送員則說「好，那等我一下」。

沒想到才過沒多久顧客開始不耐煩追問「要多久」，外送員回覆「現在過去了」，顧客卻開始大罵「我是 196 號，你是腦袋有洞嗎？麻煩上樓放櫃子就可以」。外送員看到訊息傻眼，不滿的回「你可能才有吧」；不堪受辱的外送員決定公開貼出對話並怒嗆：「好啊，態度可以再差一點，自己表達不清不楚，電話裡面開口就罵人腦袋有洞，以後送到什麼 196 號 3F 我一定直接吃掉」。

文章一出也引發外送員群情憤慨，紛紛表示：「支持提告」、「提早領年終了」、「可憐啊！連自己家住址打錯，可能已經腦袋退化了」、「花一點錢而已，把自己當大爺，根本沒同理心」；但也有網友疑惑：「私訊對話罵人能告成嗎？」、「雖然很生氣，但好像很難告耶」。（編輯：潘毅）