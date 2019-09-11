韓國知名女團「 TWICE 」自從出道以來就擁有超高人氣，裡頭的九個團員更是人氣超旺，也因此宣傳行程都是滿檔。先前官方才宣布將推出新作品《 Feel Special 》，本周開始就陸續推出每個成員的預告影片，其中超人氣的日籍成員「 Momo 」就因全新造型引起許多粉絲關注，更在熱搜排行上贏過蘋果新機發表會。

韓國知名女團「 TWICE 」出道以來人氣不減反升，每每回歸舞台總是引起許多話題！而先前 TWICE 官方宣布將有新作品，更於本周陸續將各成員的預告影片釋出，沒想到昨 10 日一公布 Momo 的影片，就因其全新造型，立馬在網路上引起相當大的話題！

影片畫面中，可看見 Momo 髮型上首次露出額頭，已不見先前的瀏海造型，但這樣完全不失美貌，甚至增添了一點成熟女人味。除此之外， Momo 還身穿黑色透膚洋裝，大秀火辣身材，完美的身材曲線也讓不少粉絲狂噴鼻血。

影片一曝光後，瞬間成為網路熱議話題，其火紅程度甚至在推特熱搜榜上，超越蘋果新機的發表會，就連知名商業大佬「Jack Phan 」也在推特上驚嘆表示「這是第一次，蘋果發表會還在進行，但是 Momo 卻是全球趨勢冠軍。」（編輯：陳雅雲）